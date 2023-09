Famosos reagem a anúncio da sexta gravidez de Letícia e Juliano Cazarré: 'Família linda'

Juliano Cazarré e a mulher, Letícia, revelaram que esperam o sexto filho do casal em post na rede social

Juliano e Letícia Cazarré anunciaram que estão esperando o sexto filho juntos. Além de Maria Guilhermina, de 1 ano, o casal também é pai de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3 e Maria Madalena, de 2.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa", disseram nas redes sociais.

Nos comentários do anúncio, Juliano e Letícia receberam mensagens de famosos como Marina Ruy Barbosa. "Viva! Vocês são um casalzão! Família linda", elogiou a ruiva. "Parabéns", acrescentou Mateus Solano. "Que amor. Viva", vibrou Franciele Grossi.

Nos Stories do Instagram, Juliano contou aos seguidores que o casal gosta de viver a vida. "Oi, pessoal, como é que vocês estão? A gente está muito feliz, não sei se vocês já viram, mas é isso, a gente está grávido de novo, nós somos um casal aberto a vida, sabíamos que isso poderia acontecer e essa hora chegou. A gente já estava desconfiado e chegou", comemorou o artista.

Gravidez não foi planejada

Letícia Cazarré revelou que está com 12 semanas de gestação. Segundo a bióloga, a chegada do novo membro na família não foi planejada. "Eu tinha um pouco de receio de engravidar agora por causa da Guilhermina, que ainda inspira muitos cuidados da gente. Gostaríamos de esperar mais um pouco, mas existe Deus que sabe mais do que a gente do que é melhor", declarou ao "Gshow".

Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia congênita rara chamada Anomalia de Ebstein. Assim que deixou a barriga da mãe, a menina passou pela primeira das três cirurgias feitas em seu coração. Por conta dos cuidados especiais com pequena, Letícia tem se sentido mais cansada:

"Estou mais baqueada dessa vez. Acho que porque nas outras estava menos preocupada. Nessa, não estou me exercitando e também estou mais velha, com 39 anos. Mas Deus faz tudo perfeito", pontuou.