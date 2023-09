Seu Jorge celebra encontro com Bruno Mars: "Noite de risos e muita resenha"

Nas redes sociais, o cantor Seu Jorge falou sobre seu encontro com Bruno Mars após festival de música

Seu Jorge usou as redes sociais para mostrar um encontro muito especial. O cantor postou uma foto ao lado do astro norte-americano Bruno Mars, que se apresentou no festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 8, os dois cantores aparecem juntos nos bastidores do show. Além disso, Bruno Mars também posou abraçado com Karina Barbieri, namorada do artista brasileiro.

Ao publicar as imagens, Seu Jorge celebrou o encontro. "Bruno Mars. Fazia mais ou menos 10 anos que a gente tocou no mesmo evento aqui no Brasil. Na ocasião, não consegui encontrar pra conhecer e conversar. Depois de uma década, quis o destino que a gente se encontrasse novamente e aqui no Brasil", começou.

Em seguida, o cantor falou sobre os dois terem se apresentado no festival. "No último domingo, estivemos no palco do Festival The Town em São Paulo. Foi uma noite muito feliz e musical com diversos shows de artistas maravilhosos. Bruno my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha", acrescentou.

Por fim, ele contou que os dois vão se encontrar em breve nos Estados Unidos. "Desejo a você uma excelente viagem e um bom concerto pra você no Chile e nos vemos em Los Angeles logo já. Abraço grande em todos os músicos da sua banda. Foi muito bom te ver irmão", finalizou.

Vale lembrar que Seu Jorge e a namorada, a terapeuta Karina Barbieri, são pais de Samba, que nasceu no dia 22 de janeiro deste ano, em uma maternidade de São Paulo. Para registrar o herdeiro com o 'nome incomum', os pais precisaram enviar uma carta explicando o motivo da escolha do nome. Após analisar o pedido, o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital autorizou o que o menino fosse registrado como 'Samba'.

Confira as fotos do encontro:

