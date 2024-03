Sertanejo Bruno esconde o rosto ao ir em uma delegacia em SP

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, prestou depoimento em uma delegacia de São Paulo após ser alvo de acusação

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, esteve em uma Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, em São Paulo, nesta sexta-feira, 15. Ao chegar ao local, ele não quis ser fotografado pelos paparazzi de plantão e escondeu o seu rosto ao ver a presença dos fotógrafos.

Assim, ele foi fotografado apenas de costas. O artista é alvo de uma investigação sobre um comentário transfóbico dele contra a repórter Lisa Gomes, da RedeTV.

Sertanejo Bruno é fotografado em uma delegacia - Foto: Tomzé Fonseca / AgNews

O caso aconteceu em maio de 2023, quando ele fez uma pergunta sobre a intimidade da repórter durante uma entrevista. O assunto teve grande repercussão na época e a repórter se pronunciou para dizer como se sentiu com o ocorrido.

“Me senti invadida, senti a minha intimidade exposta de uma forma que eu não gostaria que fosse. Então, tudo isso me fez muito mal”, declarou ela nas redes sociais.

Inclusive, Bruno pediu desculpas pela sua pergunta. “Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e quero pedir desculpas. Acho que não tem como voltar no tempo e é pedir perdão”, afirmou ele na época.

Sertanejo surgiu em foto com a família

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, apareceu em uma foto rara os filhos gêmeos, Enzo e Duda, de 15 anos, frutos do casamento de longa data com Marianne Rabello. A família curtiu as férias recentes nos parques de diversões de Orlando, na Flórida, e a mamãe coruja registrou o momento nas redes sociais.

Na imagem, o artista apareceu com a esposa e os herdeiros. Inclusive, os gêmeos mostraram o quanto já cresceram e estão cada dia mais lindos. “Não poderíamos ter escolhido um lugar mais apropriado para viver a magia dos 15 anos”, disse Marianne na legenda.

Vale lembrar que Duda é influenciadora digital nas redes sociais e Enzo se lançou como cantor ainda na infância.