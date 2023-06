Sergio Marone celebra repercussão do termo ecossexual: 'Fora da bolha'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sergio Marone revelou que já esperava se tornar assunto

O ator e apresentador Sergio Marone (42) se tornou um dos nomes mais comentados neste final de semana, após se declarar "ecossexual". Em entrevista à CARAS Brasil, o artista afirmou que já esperava a repercussão, mas que ficou surpreso com a curiosidade das pessoas em relação ao termo. "Levou para fora da bolha do movimento ambiental."

Sergio Marone enxergou na repercussão uma forma de engajar mais pessoas com a questão ambiental , além de despertar um novo olhar para temas como sustentabilidade e proteção ao meio-ambiente. O ator ainda comenta que preferiu se blindar das críticas, para conseguir aproveitar melhor o momento de expansão do termo.

"É muito interessante essa curiosidade das pessoas querendo saber mais. Com certeza devem ter rolado algumas críticas, estamos falando de internet, um ambiente em que as pessoas se sentem confortáveis para criticar. Mas, eu vou pensar no positivo, que foi 95% ou mais de feedback positivo", completa o também empresário.

Leia também:'Lula tem o poder de impedir esse desmonte', declara Sergio Marone após se assumir ecossexual

Ele uniu sua ligação com a natureza e seu lado empreendedor na criação da loja Tukano, e conta que, no perfil oficial da marca de dermocosméticos sustentáveis já havia falado sobre sua ecossexualidade para os seguidores. Para além de sua faceta empresarial, Sergio Marone também prepara novos projetos que têm ligação com o meio-ambiente para o segundo semestre.

O artista afirma que gostaria de explorar mais seu lado apresentador, que já pôde ser conhecido durante duas temporadas do reality Mestres da Sabotagem. "[A ideia é] um programa de auditório que tem como plano de fundo a sustentabilidade e a conscientização de que o futuro depende das nossas escolhas hoje, e que se não mudarmos diversos hábitos pode ser assustador."

"[Também] tenho vontade de voltar a fazer dramaturgia independente do formato. Amo o que eu faço, tenho construído uma carreira sólida ao longo desses 22 anos, e pretendo continuar fazendo dramaturgia também na televisão", acrescenta ele, que está afastado das novelas desde 2019, mas já atuou como produtor em Jesus Kid, um longa-metragem.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE SERGIO MARONE EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM