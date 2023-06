Sergio Marone revela usar a internet para defender a sustentabilidade: 'Nada mais importante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sergio Marone também contou sobre sua marca sustentável e vegana

Bastante ligado à natureza, o ator Sergio Marone (42) busca transformar sua maneira de viver para criar um ambiente mais sustentável. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela usar suas redes para disseminar informações sobre o meio-ambiente. "Podemos escolher um futuro melhor, com menos lixo e plástico contaminando o nosso planeta. Nada mais importante do que isso."

Sergio Marone acumula mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram , página em que costuma compartilhar momentos de sua rotina e também toques sobre uma rotina mais sustentável. Em suas publicações, ele também divulga sua marca própria, Tukano, que visa trazer produtos naturais, veganos e que estejam de acordo com a sustentabilidade, até em seu descarte.

O ator explica que antes sentia uma pressão maior em relação às redes, porém, agora consegue ter uma relação mais saudável com as plataformas. "Uso esse espaço para disseminar ideias e plantar sementes, como a questão da sustentabilidade. O futuro é agora e depende das nossas escolhas hoje", completa o artista.

Cada vez mais imerso nas questões ambientais, Sergio Marone ainda surpreendeu os fãs ao revelar ser uma pessoa ecossexual. Apesar de a orientação não ter relação com atração física ou sexual, o artista disse se sentir bastante representado pela classificação, que diz respeito a pessoas que se conectam com o planeta e a natureza.

Para além do trabalho como empreendedor e ativista, o ator está com a agenda cheia para a atuação. Longe das novelas desde 2018, após a exibição de Apocalipse, ele estrelou seu primeiro filme como produtor nos cinemas no ano passado, Jesus Kid, e agora embarca para Cuiabá para a gravação de um curta-metragem. Além disso, ele afirma estar procurando novas histórias para produzir nas telonas.

Sergio Marone também afirma que pretende expandir seu lado como apresentador, após as duas temporadas de sucesso no comando do reality Mestres da Sabotagem. "Gosto da ideia de continuar na TV como um comunicador, de ser eu mesmo sem precisar de um personagem para me expressar. Já estou desenvolvendo projetos de programas e estou apresentando", completa.