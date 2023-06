O que é ecossexual? Entenda orientação de Sergio Marone

Sergio Marone declarou que se identifica como ecossexual; entenda como a orientação afeta as relações do artista

Sergio Marone (42), conhecido por seus diversos trabalhos na atuação, deu o que falar na web após declarar sua nova orientação. Em entrevista ao portal Terra, o ator revelou que se identifica como ecossexual. Entenda o que o termo significa e como isso afeta as relações do artista.

A ecossexualidade não se trata de atração física, mas sim da conexão com o planeta, segundo a CNN. Criado por Annie Sprinkle e Beth Stephens, casal de artistas estadunidenses, o termo teria se originado com o movimento de cuidado e exaltação do mundo por meio da atração ideológica, e não necessariamente sexual. "Estamos realmente tentando mudar as lentes pelas quais as pessoas veem a Terra. Queremos que as pessoas vejam a Terra como uma fonte de prazer na vida e na saúde. Estamos realmente interconectados", contaram ao veículo.

Em entrevista ao portal Terra, Sergio Marone declarou: "Quando ouvi esse termo a primeira vez, achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso". Para o ator, a ecossexualidade está diretamente ligada à reconexão e identificação com o planeta: "De primeira também achei que tinha a ver com atração física, mas, não. É sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona".

