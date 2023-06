'Lula tem o poder de impedir esse desmonte', declara Sergio Marone após se assumir ecossexual

Em entrevista à CARAS Brasil, Sergio Marone refletiu sobre algumas ações de Lula na esfera ambiental

Para Sergio Marone (42) a repercussão de seu nome no último fim de semana foi bastante positivo. O ator se tornou um dos assuntos mais comentados na web ao se declarar "ecossexual" e enxerga nisso a possibilidade de expandir o debate sobre a questão ambiental. De acordo com o artista, os políticos, em especial o presidente Lula, são um dos pontos que precisam de maior atenção.

"Este é o congresso mais anti-ambiental da história do Brasil. A bancada ruralista tem tentado, a todo custo, seguir passando a boiada em cima dos nossos direitos. O presidente Lula, no entanto, tem o poder de impedir esse desmonte vergonhosamente protagonizado pelos parlamentares", diz Sergio Marone, em entrevista à CARAS Brasil.

Para ele, o presidente poderia tomar ações para impedir propostas que continuam tornando possível medidas que danificam o meio-ambiente, os povos originários e a população como um todo. "[São] pontos importantes não apenas para nós, ecossexuais, mas para toda a humanidade. O futuro é agora e depende das nossas escolhas hoje", completa o ator.

O artista ainda comenta que tem planos para unir a questão da natureza e seu trabalho na televisão. Sergio Marone conta já ter idealizado um programa de auditório que debaterá temas como a preservação do meio-ambiente e sustentabilidade, de forma descontraída e leve. O projeto já está em fase de apresentação para canais interessados.

Além disso, a questão ambiental também está presente em outras esferas da vida do ator. Ele equilibra a carreira na TV com a Tukano, sua loja de dermo-cosméticos sustentável, vegana e livre de plástico em sua produção. "Queria uma marca de bens de consumo diário que cuide das pessoas e também do nosso futuro, fazendo as pessoas repensarem."