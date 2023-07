"Me senti enganada", disse Maria Rita sobre a verdadeira causa da morte de Elis Regina

"Senti raiva", disse Maria Rita em entrevista; ela afirmou que foi "enganada" durante parte da vida

O retorno com a ajuda da inteligência artificial de Elis Regina ao lado da filha Maria Rita comoveu os fãs nas redes sociais nesta terça-feira, 4. O que muitos não lembram é que a herdeira de uma das maiores cantoras não guarda lembranças da mãe.

Isso porque quando Elis Regina morreu aos 36 anos, ela deixou a filha com apenas 4 anos de idade. A própria contou em entrevista ao Provoca, da TV Cultura, que não lembra de nada do que viveu na infância com a mãe.

"Eu não tenho lembrança nenhuma da minha mãe. Nada, nada, nada. Tenho lembrança da casa em Cantareira. Essa eu tenho riqueza de detalhes. Depois o apartamento que fomos morar, onde ela veio falecer, eu tenho riqueza de detalhes também. Mas dela... Não lembro do cheiro, não lembro da voz", revelou Maria Rita.

Em outra entrevista, a cantora disse que ficou revoltada ao descobrir toda a verdade sobre o passado da mãe. "A história era que ela tinha um problema no coração. Quando li o que era, foi complicado. Eu me senti enganada a vida toda. Fiquei com raiva na hora. Raiva de tudo. Da mentira, dela, da noção que ela usava droga. Comecei a jogar minhas coisas no meu quarto", disse a cantora, em entrevista ao TV Mulher, especial apresentado pelo Viva.

Chama Rita por "culpa" de Rita Lee

A cantora Maria Rita (45) usou as redes sociais para prestar homenagem para uma das maiores cantoras e compositoras da história da música no país, Rita Lee. Em post no Instagram, a filha de Elis Regina (1945 - 1982), que tem o nome em homenagem à rainha do rock brasileiro, comentou sobre a relação de Rita com sua mãe, e emocionou os fãs com a declaração.

"Rita… Rita… Maria Rita tão amiga comadre de Maria Elis… ou seria Elis Maria? Não lembro, to muito atordoada… me perdoa…", iniciou Maria Rita.