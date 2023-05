Maria Rita, que tem o nome em homenagem a Rita Lee, lamenta morte da cantora: ''Muito atordoada''

Cantora Maria Rita, filha de Elis Regina, celebra amizade da mãe com Rita Lee e se despede da rainha do rock brasileiro

A cantora Maria Rita (45) usou as redes sociais para prestar homenagem para uma das maiores cantoras e compositoras da história da música no país, Rita Lee, que morreu na noite de segunda-feira, 08, aos 75 anos.

Em post no Instagram, a filha de Elis Regina (1945 - 1982), que tem o nome em homenagem à rainha do rock brasileiro, comentou sobre a relação de Rita com sua mãe, e emocionou os fãs com a declaração.

"Rita… Rita… Maria Rita tão amiga comadre de Maria Elis… ou seria Elis Maria? Não lembro, to muito atordoada… me perdoa…", iniciou Maria Rita.

"Eu te amo… que sua passagem seja em paz. Fique com a certeza de sua missão cumprida e ficaremos nós aqui na missão de fortalecer sua luz para todo o sempre. te amo te amo te amo…", declarou ainda Maria Rita na postagem.

Confira o post de Maria Rita para Rita Lee:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Rita (@mariaritaoficial)

Rita Lee foi presa quando estava grávida e recebeu ajuda de Elis Regina

Um dos maiores nomes do rock brasileiro, a cantora Rita Lee morreu aos 75 anos. A cantora, que por anos encantou gerações e arrastou uma legião de fãs, foi presa injustamente enquanto estava grávida de seu primeiro filho e recebeu ajuda de Elis Regina (1945 - 1982) para deixar a prisão.

Rita Lee contou a história em 2020, durante uma entrevista com Ronnie Von. A eterna Rainha do Rock Brasileiro contou que foi detida no ano de 1976 por uso e porte de maconha. No entanto, a cantora estava grávida de seu filho mais velho, Beto Lee, e afirmou que sua prisão foi injusta, já que não fazia uso das substâncias ilícitas.

"Foi um carma louco. A primeira vez que engravidei na vida fui presa inocentemente. Naquela época dos festivais da Record, Mutantes e Tropicalismo, Elis passava pela gente virando a cara. Ela fez parte daquela passeata contra o uso", contou durante conversa, recordando que, até então, não se dava bem com Elis.