Semanas antes de separação, Sandy e Lucas Lima relembraram início do relacionamento

Um mês antes da separação, Sandy e Lucas Lima comentaram publicamente sobre o início do relacionamento que teve altos e baixos

Nesta segunda-feira, 25, Sandy e Lucas Lima surpreenderam fãs e seguidores ao anunciarem que estão se separando. A notícia vem cerca de um mês após tanto Sandy quanto Lucas relembrarem o início do relacionamento em entrevistas.

Em agosto, Sandy participou do podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Em sua participação, além de comentar sobre o filho Theo e sua relação com maquiagem, a cantora relembrou o início do relacionamento com o músico.

“O Lucas é uma pessoa muito f*d*. Ele tem um brilho, tem uma coisa, e a gente acompanhou você e acompanhou a relação de vocês juntos”, começou dizendo Fe Paes Leme. Sandy relembrou: “Você conheceu ele quando a gente começou a namorar”.

Fernanda, que atuou com Sandy na série “Sandy e Junior”, relembrou que Lucas fez uma participação em um dos episódios. Intitulado “Um Anjo que Caiu do Céu”, Lucas aparecia tocando violino no capítulo.

A amiga de Sandy relembrou rapidamente o início conturbado do relacionamento de Sandy e Lucas. “Lembro que vocês namoraram, aí vocês terminaram. Aí você namorou o Paulinho, e eu pegava o Paulinho antes”, disse Fe fazendo referência a Paulinho Vilhena, que atuou com as duas na série.

“Voltei com o Lucas e terminou de novo. A gente teve dois intervalos, de um ano e meio cada intervalo. Porque na primeira vez, era meio impossível a gente namorar. Ele estava em Porto Alegre e eu aqui fazendo seriado, show no final de semana, tudo, estudando... Tudo ao mesmo tempo”, comentou Sandy sobre o primeiro término.

A estrela ainda relembrou: “Aí depois meus pais estavam meio contra, num certo momento não estavam apoiando meu namoro, no final do nosso namoro eles não estavam namorando. Coisa de adolescente”.

“A gente terminou ainda se gostando. Aí ficamos esses meses, eu carentinha Paulinho ali perto... O segundo intervalo eu não querendo mesmo. Triste porque gostava dele como amigo, mas já não gostava mais como namorado. Olha que coisa né, a gente namorou 1 ano e 10 meses e a gente brigava muito. A gente não sabia encaixar as nossas diferenças”, revelou sobre o segundo término.

Foi com um “empurrãozinho” de Junior que o casal finalmente vingou: “A gente ficou um ano e meio separados, e eu tive uma pequena frustração amorosa. Eu estava meio assim: não quero namorar. O meu irmão convidou o Lucas para ir para a fazenda com a gente”.

“Só que lá, a gente ia ler, ele lia junto comigo. Anda a cavalo, vai na piscina. A gente ficou lá na fazenda, e a gente ficou só ficando por um tempo. E eu assim: não quero namorar. Até que um dia ele falou: ‘Eu tô pronto para namorar. Eu tô vendo que você não está ainda, mas quando você achar que está pronta, você me avisa que eu tô aqui’. Aí dei umas duas semanas, pensei, minha cabeça já estava muito nele, não tinha como ter outros caras. Fui lá, ajoelhei, peguei uma flor e falei: ‘Você quer me namorar?’”, contou Sandy.

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil dias após a participação de Sandy no podcast, Lucas Lima deu detalhes sobre esse início de namoro. Ele relembrou que os dois já estavam em clima de romance antes do pedido de Sandy.

"A gente já estava ficando e tal, e ela deu só o pedido oficial", contou o músico. "Mas a gente meio que já estava quase namorando", ainda adicionou.

O anúncio!

O fim do casamento foi anunciado em uma publicação conjunta no Instagram de Sandy e Lucas. Na legenda da postagem, o casal comentava sobre a decisão da separação.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

O ex-casal também pediu respeito nesse momento delicado: "E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem".