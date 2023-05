Thais Carla malha sem roupa íntima e protagoniza momento ousado: "Quem ama?"

Thais Carla malha look ousado, pega pesado em academia e mostra sua batalha

Musa plus size, a dançarina Thais Carla publicou uma série de vídeos em que surgiu pegando pesado na rotina de exercícios. Nesta segunda-feira, 29, ela acordou cedo e foi para a academia colocar o corpão para jogo.

Em fotos e vídeos, ela surgiu treinando superiores e inferiores. A musa está investindo em malhação para fortalecer os músculos - ela fez várias repetições e mostrou que está focada em suas conquistas.

A musa, que atualmente mora em Madre de Deus, na Bahia, com o marido e as filhas, também escolheu um look bem ousado. Ela surgiu só de top sem sutiã e usando uma legging bem coladinha que deixou toda a sua beleza em evidência.

"Quem também ama treino de perna aí?" Treininho de hoje", avisou ela ao compartilhar com os fãs o momento fitness que protagonizou no local.

Thais Carla comemora aniversário de 3 anos da filha, Eva

Thais Carla dividiu com seguidores nas redes sociais alguns registros da festa de aniversário de três anos da filha caçula, Eva, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Israel Reis. Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma grande festa para a aniversariante, que contou com vários balões pretos e dourados na decoração, além do bolo e dos docinhos. "Feliz aniversário, minha filha. 3 aninhos do amor da minha vida, te amo", declarou ela na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e internautas desejaram um feliz aniversário para a filha caçula do casal e elogiaram a festa. "A bonequinha é a cara da Eva que fofura", escreveu uma, elogiando a decoração.

Veja:

MORREU?

Na última semana, a influenciadora digital se surpreendeu com a notícia de que o INSS teria dado ela como morta, assim como o resto de sua família. A bailarina usou suas redes sociais para desabafar, contando os detalhes sobre a situação. Ela revelou que já acionou seus advogados para tentar resolver o assunto.

“Hoje eu acordei com uma notícia que estou morta. Estou bem assustada. Minha mãe parou de receber do INSS, achou estranho e foi verificar o que estava acontecendo. Nisso ela descobriu que eu, ela e minha irmã estamos mortas. Tem até laudo e dia da morte. Eu tô em choque!”, contou Thais, em seu perfil oficial no Instagram.