Thais Carla é dada como morta pelo INSS e mostra certidão de óbito

Influenciadora digital e dançarina Thais Carla se surpreende com notícia de que estaria morta

Nesta quinta-feira, 4, a influenciadora digital e dançarina Thais Carla (31) se surpreendeu com a notícia de que o INSS teria dado ela como morta, assim como o resto de sua família. A bailarina usou suas redes sociais para desabafar, contando os detalhes sobre a situação, exibindo um documento, que seria um certificado de óbito, dizendo que ela morreu no dia 1º de março e que morava fora do país. Ela revelou que já acionou seus advogados para tentar resolver o assunto.

“Hoje eu acordei com uma notícia que estou morta. Estou bem assustada. Minha mãe parou de receber do INSS, achou estranho e foi verificar o que estava acontecendo. Nisso ela descobriu que eu, ela e minha irmã estamos mortas. Tem até laudo e dia da morte. Eu tô em choque!”, contou Thais, em seu perfil oficial no Instagram.

“Eu morri dia 1º de março, e minha mãe disse que está como se eu morasse no estrangeiro, e não no Brasil, e que assim que eu cheguei, passou dois dias e morri. E minha mãe e minha irmã, faz duas semanas que elas morreram. O nome do meu pai está um nome estrangeiro, e meu tipo sanguíneo também está errado. Isso é um absurdo! Estou aqui vivíssima! Já acionei meus advogados”, desabafou, sobre os erros do documento.

Além disso, a dançarina também falou que há outros terceiros recebendo dinheiro do INSS por elas, visto que todas foram dadas como mortas. “Tem alguém recebendo por mim, pela minha irmã e pela minha mãe. Como isso pode ter acontecido! Estou rindo de nervoso. Estou muito p*ta. Não sei nem por onde começar para resolver isso”, finalizou.