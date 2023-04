Thais Carla rebate críticas: ‘Romantização da obesidade’

Dançarina Thais Carla diz que trabalha pelo amor próprio e contra a gordofobia

Nesta segunda-feira, 10, a dançarina Thais Carla (31) usou suas redes sociais para refletir um pouco sobre a gordofobia e o amor próprio. A influenciadora digital publicou um vídeo no qual ironiza projetos de emagrecimento rápido, sugerindo um planejamento para engordar. Depois de alguns comentários criticando sua postura, a morena explicou que se trata de uma crítica social, dizendo que não existe romantização da obesidade.

“Ficam falando direto que fico incentivando as pessoas a engordar. E as pessoas que romantizam a magreza, com muitas dicas para você ter a cintura de pilão. Romantização da obesidade não existe, isso é preconceito de quem não aceita pessoas gordas tendo uma vida. É para vocês refletirem que eu não romantizo obesidade”, começou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Instagram.

“Meu trabalho aqui é a cultura do amor próprio, para vocês se olhar com mais carinho e parar de ter culpa porque você é linda da sua forma, seja magra, gorda ou malhada. A luta também é contra a gordofobia. Quero trazer acessibilidade para pessoas gordas e garantir nossos direitos como seres humanos”, declarou Thais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS CARLA (@thaiscarla)



Thais Carla comemora aniversário de 3 anos da filha, Eva

Thais Carla dividiu com seguidores nas redes sociais alguns registros da festa de aniversário de três anos da filha caçula, Eva, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Israel Reis. Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma grande festa para a aniversariante, que contou com vários balões pretos e dourados na decoração, além do bolo e dos docinhos. "Feliz aniversário, minha filha. 3 aninhos do amor da minha vida, te amo", declarou ela na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e internautas desejaram um feliz aniversário para a filha caçula do casal e elogiaram a festa. "A bonequinha é a cara da Eva que fofura", escreveu uma, elogiando a decoração.