Sem Anahí, brasileiros cantam partes da cantora em show do RBD em São Paulo

RBD encerra passagem pelo Brasil neste domingo, 19, no Allianz Park em São Paulo

O show do RBD em São Paulo no último sábado, 18, foi marcado pela falta de Anahí, que não pôde se apresentar no Allianz Parque devido a um problema renal grave. Porém, isso não tirou a empolgação dos fãs, que fizeram uma linda homenagem à cantora durante a apresentação.

Nas partes em que ela cantaria, os fãs fizeram um grande coral, como forma de representá-la. E os integrantes do RBD compraram a ideia, deixando todos os presentes arrepiados com o momento. Os fãs até chegaram a cantar ‘Sálvame’ sem a cantora; Confira.

cantamos pela @Anahi e era como se ela estivesse presente, afinal de contas ela sempre está, mesmo que não fisicamente. TE AMO ANAHI pic.twitter.com/qpLDxSJcgQ — ivana (@ihvaana) November 19, 2023

hoje no Allianz o público cantou Sálvame pela Anahí!!!! eu só conseguia falar que tava arrepiadaaaaaaa!!! nossa pic.twitter.com/rigO4QVC22 — Preta :) (@pretademaiss) November 19, 2023

Outro momento emocionante foi a homenagem de Christian Chávez à amiga. Em determinado momento do show, ele colocou uma roupa de Anahí para se apresentar ao lado de Dulce Maria e Maite. Em seu Instagram, ele escreveu "Colucci" ao mostrar o figurino, sobrenome da personagem da cantora na novela "Rebelde", que originou o grupo.

A homenagem emocionou Anahí, que comentou na postagem: "EU TE AMOOOOOO de todo o meu coração. Meu bebê. Desejo a todos que tenham na vida um amigo como meu pintinho. É o melhor remédio para qualquer dor".

pra mim a melhor parte do show foi a surpresa em ver o christian surgindo com as meninas para substituir a anahi em otro dia que vá eu nunca vou esquecer isso kkkkk pic.twitter.com/u1YP1Raes7 — carol 🪐 (@ponchsrbd) November 19, 2023

O grupo RBD encerra a sua passagem pelo Brasil com a “Soy Rebelde Tour” neste domingo, 19, após oito shows realizados no país, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Anahí recebe diagnóstico após deixar show do RBD

Na madrugada deste sábado, 18, Anahí se manifestou sobre seu estado de saúde. A cantora precisou deixar o show do RBD em São Paulo antes da apresentação terminar para ir ao hospital. No hospital, a artista foi examinada e divulgou seu diagnóstico: "Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor". Saiba mais!