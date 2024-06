Sean Penn revela carinho pela ex-esposa Madonna: 'Alguém que amo'

Em entrevista, Sean Penn revelou que ainda ama Madonna, com quem foi casado por quatro anos, e também negou os boatos de agressão à cantora

Sean Penn e Madonna foram casados por quatro anos, entre 1985 e 1989, mas, ao que tudo indica, ele ainda não esqueceu a cantora. "Ela é alguém que eu amo. Acontece que é muito mais rápido reparar uma amizade após o divórcio se não há filhos envolvidos. Com a Robin Wright [ex-esposa], demorou bastante. Houve muito drama. É muito mais importante reparar isso quando há filhos envolvidos, mas não é fácil, certo?", disse ele em entrevista ao The New York Times.

Além disso, o ator também negou ter agredido a artista com um taco de baseball. "Eu tive um maldito time da SWAT invadindo minha casa. Eu disse: 'Não vou sair. Vou terminar meu café da manhã.' A próxima coisa que soube foi que estavam quebrando as janelas ao redor da casa e eles entraram", contou.

A própria Madonna chegou a negar os boatos de agressão. “Embora certamente tenhamos tido mais de uma discussão acalorada durante nosso casamento, Sean nunca me bateu, me amarrou ou me agrediu fisicamente, e qualquer relato em contrário é completamente ultrajante, malicioso, imprudente e falso”, escreveu ela em 2015, durante uma declaração enquanto testemunhava em nome de Penn em um processo de difamação contra Lee Daniels.

O ator entrou com um processo de US$ 10 milhões, o equivalente a mais de R$ 50 milhões, contra Daniels na época, após o criador de Empire mencionar Penn ao discutir violência doméstica em Hollywood.

Sobre seu futuro amoroso, Penn garantiu que está feliz por não estar em um relacionamento. "Estou simplesmente livre. Se eu estiver em um relacionamento, ainda assim vou ser livre, ou não estarei nele, e não vou me machucar. Não acho que terei meu coração partido por um romance novamente", concluiu.

Além de Madonna e Robin Wright, Sean também já foi casado com Leila George, com quem o relacionamento acabou em 2022. Já Madonna teve um casamento com Guy Ritchie, que terminou em 2008.

Fotos raras em família

Madonna usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem de aniversário ao pai, Silvio, que completou 93 anos de vida. Em celebração a data especial, a Rainha do Pop publicou algumas fotos raras em seu perfil oficial no Instagram.

"Para o papai, feliz 93º aniversário, Silvio! Parabéns por andar na montanha russa da vida com humor e sanidade intactos. Obrigado por partilhar o seu mantra na vida comigo, que é: 'Eu vou até as rodas caírem'. Nada pode nos parar!", declarou a cantora na legenda.