Sasha Meneghel se emociona ao receber Bruna Marquezine em seu desfile

No desfile de estreia de sua marca fashion, Sasha Meneghel se emociona ao receber sua melhor amiga, Bruna Marquezine, no evento; confira as fotos!

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine provaram mais uma vez que tem uma linda amizade! Nesta segunda-feira, 10, a filha de Xuxa realizou o desfile de estreia de sua marca fashion, que contou com a presença de sua família e amigos, incluindo sua melhor amiga de longa data. Com isso, ela se emocionou ao receber a atriz no evento.

Recebendo alguns convidados de seu desfile, Sasha caiu no choro ao se encontrar com Marquezine pela primeira vez no dia. As duas apareceram super sorridentes para as câmeras e dividiram um momento super fofo entre amigas. A estrela de Besouro Azul, por sua vez, também chorou ao aplaudir a estilista de pé no fim do desfile.

Além de Bruna Marquezine, Sasha Meneghel recebeu diversas pessoas próximas na ocasião. Entre elas estavam seus pais, Xuxa e Luciano Szafir, seu marido João Lucas, além de amigos e famosos como João Guilherme e Taís Araújo.

Bruna Marquezine e João Guilherme chegam juntos em evento de Sasha Meneghel

A atriz Bruna Marquezine roubou a cena ao chegar com look ousado para o evento de lançamento da nova marca da amiga, a modelo Sasha Meneghel, em São Paulo. Porém, um detalhe chamou a atenção: ela chegou ao local ao mesmo tempo que o ator João Guilherme.

Bruna e João são apontados como um suposto novo casal do mundo das celebridades, mas não se pronunciaram sobre o assunto até o momento. Os paparazzi de plantão flagraram os dois chegando juntos ao local. Enquanto ela descia de um carro, ele foi visto de costas enquanto cumprimentava um amigo.

Porém, durante o evento, Bruna entrou primeiro e tirou fotos sozinha na entrada do local. Logo depois, João também posou sozinho. Os rumores envolvendo o suposto affair entre os dois já circulam pela internet há algumas semanas, já que são vistos juntos com frequência. Porém, eles ainda não confirmaram e nem negaram o possível envolvimento.