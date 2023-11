Sarah Aline relembra BBB 23 e desabafa sobre bissexualidade: "Tão natural"

Ex-bbb Sarah Aline disse que não sentiu dificuldade em expor sua sexualidade dentro do BBB 23

Uma das participantes mais queridas do BBB 23, a influenciadora Sarah Aline afirmou que não se sentiu incomodada em falar sobre sua bissexualidade durante o reality show. A declaração foi dada durante o videocast Orgulho e Família, do Multishow.

Durante um bate-papo super íntimo com a atriz Nanda Costa e a drag queen Lorelay Fox, a ex-BBB comentou sobre sua experiência no programa da TV Globo e sobre a importância do movimento da representatividade.

“Eu sabia que lá dentro, querendo ou não, eu não conseguiria ser ninguém além do que eu sou. Por isso, eu acho que algo tão sensível e que gera medo de falar em rede nacional, num programa de muita visibilidade, saiu de forma tão natural. Eu estava inteira lá, até não medindo as consequências de uma dor que eu conheço”, disse ela, que é especialista em Diversidade & Inclusão.

Sarah também comentou sobre como pessoas bissexuais ainda são alvo de preconceito e costumam ser apontadas como indecisas por se interessar por diferentes gêneros. “A bissexualidade nesse lugar de dúvida é tão hostil. Essa frase tem um poder muito grande de tentar pressionar a gente a ficar dentro do armário”, conta.

Leia também: Ex-BBB Sarah Aline se pronuncia após deixar de seguir Ricardo Alface

O programa também contou com a participação de Milena Fernanda, amiga pessoal de Sarah que relembrou como o público de casa acolheu a sister olhando além de sua orientação sexual. “É muito importante humanizarmos as pessoas em todos os âmbitos. Esse lugar do rótulo desumaniza e isso para nós é uma dor muito grande, porque a gente está muito acostumado a ser desumanizado”, avalia.

Com quatro episódios ao total, o videocast Orgulho e Família pode ser assistido/ouvido no Globoplay, no YouTube do Multishow, nas plataformas de áudio e conta com pílulas de conteúdo distribuídas nas redes sociais do Globoplay e do Multishow.