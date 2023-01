Sandy fala sobre a chegada dos 40 anos: "Um certo estranhamento"

A cantora Sandy refletiu sobre seu aniversário de 40 anos e agradeceu por todos os aprendizados

Neste domingo, 28, a cantora Sandyusou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o seu aniversário de 40 anos.

A artista publicou uma foto sorridente no Instagram, e confessou que "apesar de um certo estranhamento", está muito grata por tudo que já conquistou e por tudo que ainda está por vir.

"É, minha gente… Ontem eu *quarentei!!!* E devo dizer que, apesar de um certo estranhamento, tô achando o máximo!!! Cheguei aqui com tanta história já vivida e ainda tantos planos e sonhos e inspirações…", começou ela.

Sandy ainda agradeceu por todo o carinho que recebeu no dia do seu aniversário. "Dizem que a vida começa aos 40. Se for isso mesmo, UAU!!! Tô no lucro. E tô pronta!! Muito grata por tudo que eu sou e por tudo de lindo que essa vida já me deu, principalmente pelas pessoas que fazem parte dela. E muito, muito grata pelo mar de amor que eu recebi ontem. Tô feliz!!!", completou.

Confira a publicação de Sandy sobre seu aniversário:

Homenagem do marido

Lucas Lima (40) fez questão de comemorar o aniversário da esposa, Sandy. O músico publicou em seu perfil no Instagram um vídeo ao lado da amada, em que os dois aparecem recriando uma cena do seriado 'The White Lotus'. Ele aproveitou a gravação para relembrar quando conheceu a amada e se declarou para ela.

"A primeira madrugada conversando sem parar com essa guria foi há VINTE E QUATRO ANOS, no niver de 16. Ainda só amigos, nem tinha interesse. Da parte dela, no caso… Foi ali que eu comecei a me encantar e muito do que tinha de encantador lá atrás permanece até hoje. Fora 24 anos de inteligência, sabedoria, gentileza, força e doçura que ela cultivou e cultiva diariamente", escreveu o artista em um trecho da publicação.

