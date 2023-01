Lucas Lima presta homenagem especial no aniversário de 40 anos de Sandy: "Te amo"

Sandy completou 40 anos e ganhou uma homenagem especial do marido, Lucas Lima

A cantora Sandycompletou 40 anos de vida neste sábado, 28, e Lucas Lima (40) fez questão de comemorar a data especial.

O músico publicou em seu perfil no Instagram um vídeo ao lado da amada, em que os dois aparecem recriando uma cena do seriado 'The White Lotus'. Ele aproveitou a gravação para relembrar quando conheceu a amada e se declarou para ela.

"A primeira madrugada conversando sem parar com essa guria foi há VINTE E QUATRO ANOS, no niver de 16. Ainda só amigos, nem tinha interesse. Da parte dela, no caso… Foi ali que eu comecei a me encantar e muito do que tinha de encantador lá atrás permanece até hoje. Fora 24 anos de inteligência, sabedoria, gentileza, força e doçura que ela cultivou e cultiva diariamente", começou ele.

E completou: "Dona Sandy é uma BAITA duma guria. Tudo que eu tenho de mais legal ou ela me ensinou ou me inspirou a ser e buscar. E agora eu vou pegar uma quarentona. E isso é muito tri. Eeeee ainda se presta pra recriar ceninha de White Lotus no meio da viagem… é pra casar, memo! Te amo, guriazinha. Feliz 40! 'Pode mergulhar, a água tá uma delícia!'", declarou.

Além de Lucas, Sandy também recebeu uma homenagem especial do irmão, Junior Lima (38). No Instagram, ele compartilhou um vídeo mostrando vários momentos dos dois juntos nos palcos, inclusive quando eles eram crianças, e falou sobre o orgulho e admiração que sente por ela. "Dia dessa mulher incrível que tenho sorte de chamar de irmã! Muito orgulho e admiração por você @sandyoficial. Feliz aniversário! Te amo!", escreveu ele.

Confira a homenagem de Lucas Lima para Sandy:

