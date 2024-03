Sammy Sampaio fala sobre recuperação após acidente doméstico: "Dor demais"

Após sofrer acidente doméstico, Sammy Sampaio detalhes dias difíceis e fala sobre sua recuperação em casa; confira!

No último dia 25, a influenciadora digital Sammy Sampaio sofreu um acidente doméstico e teve ferimentos no sacro e no pulso. Sem dar muitos detalhe sobre o ocorrido, a ex-esposa de Pyong Lee apareceu nas redes sociais para falar sobre sua recuperação

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram nesta quinta-feira, 28, a loira confessou que está passando por momentos difíceis em sua recuperação. "Lavei meu cabelo e vim deitar um pouquinho, porque nossa, sinto dor demais. Estou tomando uns remédios super fortes para a dor, chego a ficar chapada, mas eu continuo sentindo dor. Nunca senti isso na minha vida", confessou Sammy, que prometeu contar mais detalhes em breve.

A mãe do pequeno Jake ainda falou um pouco sobre como foi socorrida. "Só para contextualizar, quando eu caí, meu pai me levou ao hospital mais perto daqui. Depois, quando eu saí, fui para outro hospital e lá só recebi notícia boa, que não tinha chegado a fraturar de fato, só tinha luxado. E que como eu era nova, a recuperação ia ser mais rápida, mas também não tinha como imobilizar o sacro, não sei, mas achei que ia ser tranquilo", contou Sammy.

A influenciadora ainda relatou suas fortes dores nos primeiros dias e sua evolução ao logo do tratamento. "Nos primeiros dias, meu baço doía demais, vocês não estão entendendo, doía demais, de eu gritar. Agora já está bem mais tranquilo. Ainda dói, mas já dá para andar. No braço senti pouca dor porque no primeiro hospital foram super solícitos, colocaram uma tala para não ficar doendo. É que a bacia realmente não tem como imobilizar", disse Sammy, que afirmou ter ficado angustiada de não pode fazer nada.

Ela ainda agradeceu pelo apoio de seus seguidores e afirmou que em breve estaria de volta a trabalhar. "Obrigada pelas orações irmãs. Eu amo muito vocês! Agora vou focar bastante na minha recuperação pra eu poder voltar a trabalhar logo kkkkkkkkkk", finalizou a influenciadora.

Equipe de Sammy agradeceu o apoio do público

Logo após a internação de emergência de Sammy, sua equipe usou suas redes sociais para informar o estado de saúde da influenciadora digital. Em nota, eles afirmaram que ela teve machucados no sacro e no punho, mas não foram graves e ela vai se recuperar.

"Passando para atualizar sobre a Sammy. Ela já está na casa de familiares, repousando e recebendo cuidados. Apesar de ter machucado o sacro e o punho, a coluna está bem. Depois de exames detalhados, recebemos que os danos foram mínimos e a recuperação vai ser rápida", afirmaram eles.

Por fim, eles ainda agradeceram pelo apoio do público, que mandaram boas energias para a recuperação de Sammy. "Obrigada Deus! E obrigada a vocês pelas orações. Em breve, ela está de volta para vocês", finalizaram.