Sammy Sampaio, ex de Pyong Lee, é hospitalizada após sofrer acidente: "Orem"

Nas redes sociais, a equipe de Sammy Sampaio confirmou que a influenciadora digital sofreu um acidente doméstico, e pediu orações

Sammy Sampaio, ex-mulher de Pyong Lee, foi hospitalizada após sofrer um acidente doméstico. A notícia foi confirmada pela equipe da influenciadora digital através dos Stories do Instagram na noite desta segunda-feira, 25.

Segundo o Instagram 'Let's Gossip', ela estava brincando com o filho, Jake, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o ex-participante do BBB 20, e caiu de costas de uma altura de 1 metro. Com a queda, Sammy teria fraturado a bacia, a mão e foi levada para o hospital;

"Confirmamos o acidente da Sammy com familiares e pedimos suas orações. Estamos aguardando mais informações desde de manhã. Logo atualizamos melhor vocês... Orem pela nossa irmã", pediu a equipe da influenciadora.

Ex de Pyong Lee tem casa alagada

A influenciadora digital Sammy Sampaio, mãe do filho de Pyong Lee, teve sua casa alagada. Em suas redes sociais, a loira mostrou alguns detalhes de sua residência, que teve alguns móveis destruídos pela ação da água após uma forte tempestade em São Paulo.

Arrasada, ela apareceu nos stories de seu Instagram oficial e exibiu a situação de seu lar. Chocada, ela andou pela casa e tentou salvar alguns itens, como uma televisão. No entanto, ela acabou perdendo um armário e teve seu sofá completamente encharcado com o acontecimento. "Querido diário. Estou com a sensação de que tudo está desorganizado, vai dar tudo errado, tá tudo caos. Mas não está tudo o caos. Está tudo bem, vai ficar tudo bem", desabafou a influenciadora, enquanto seguia com sua vida.

"Eu acho que esse é o momento que Deus prepara uma marca para vim oferecer um sofá novinho em folha", disse Sammy, que ainda admitiu que estava tentando se manter forte. "Meu jeitinho nessas horas é ter essa esperança. Não quis chorar na frente do meu paizinho", confessou. Saiba mais!