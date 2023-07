Sammy abre o jogo sobre fase solteira e relação com Pyong após separação

A influenciadora digital Sammy Sampaio comunicou o fim de seu casamento com Pyong Lee no ano passado

A influenciadora digital Sammy Sampaio usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seus seguidores. Ao abrir uma caixa de perguntas, ela foi questionada sobre a vida de solteira e também de sua relação com Pyong Lee, de quem está separada desde o ano passado. Os dois, aliás, são pais de Jake, de três anos.

Ao ser questionada por um internauta sobre a relação atual com o ex-marido, que participou do BBB 20, da Globo, a blogueira explicou que os dois não são amigos, e só conversam sobre assuntos relacionados ao filho.

"Nós chegamos a conclusão mútua de que não queremos ser amigos ou conviver por perto já faz um tempo. Falamos só sobre assuntos do Jake e apenas quando necessário. Assim encontramos paz e um clima super agradável", explicou.

Sem assumir nenhum relacionamento desde o fim do casamento, Sammy respondeu se já conheceu "alguém interessante" durante a fase solteira. Ela foi bem direta na resposta. "Eu conheci muitas pessoas interessantes. Mas ser interessante é suficiente?".

E completou: "A convivência e o tempo estando perto das pessoas, é muito importante, porque você vai analisando as situações e como as pessoas lidam com tudo. Principalmente quando você quer um relacionamento para a vida toda, com alguém que queira a mesma coisa para passarem pelas situações juntos e com maturidade", refletiu.

O fim do casamento

Em fevereiro do ano passado, Sammy comunicou os seguidores das redes sociais que seu casamento com Pyong chegou ao fim. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake. Obrigada por torcerem pela nossa felicidade. Amo cada um de vocês", escreveu ela nos Stories do Instagram.

O ex-BBB também se pronunciou sobre o término em sua rede social. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e tem carinho pela nossa família, venho anunciar que nosso casamento chegou ao fim. Eu e Sammy vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos, e meu amor por ela será eterno. Continuará sendo a rainha da minha vida e a melhor mãe do universo. Continuaremos com amizade e respeito, amando e cuidando do nosso príncipe Jake. Obrigado a todos que desejam nossa felicidade. Desejamos o mesmo a vocês".