Sammy revela ter sido alvo de stalker e dá detalhes de perseguições

Atriz Sammy diz ter recebido declarações de amor e que um dos perseguidores deu a entender que sabia seu endereço

Que situação tensa! A atriz Sammy, de 24 anos de idade, revelou nesta quarta-feira, 28, que foi alvo de um stalker. A ex-mulher do ex-BBB Pyong Lee desabafou em suas redes sociais sobre o acontecido, explicando que não foi nem a primeira vez que isso aconteceu com ela, contando outras supostas perseguições.

“Hoje, mais um apareceu. De tempos em tempos, aparecem alguns. O cara alucina, como se tivesse um relacionamento comigo. O mais assustador é que eles sabem onde a gente frequenta, e lugares que a gente não posta, como a academia que eu vou e nunca postei. Existe pessoa perigosa que segue, persegue e sabe lá Deus o que pretende fazer. É um lado que dá medo, preocupa a gente. Bizarro! Parece filme”, contou a influenciadora digital.

“Achava um absurdo as pessoas andarem com segurança particular, até o dia em que um carro me seguiu. Só que sou nascida e crescida da quebrada, não sou boba. Virei para a direita quatro vezes, ou seja, fiz um quadrado e voltei para onde eu estava. Ninguém faz isso. Se ele fizesse, é porque realmente estava me seguindo. Fiz duas vezes. Quando eu vi, comecei a acelerar, dar fuga, e parei num posto de gasolina 24h, e eles passaram reto. Esse dia eu fiquei com muito medo porque foi na prática”, recordou.

Sammy, que é mãe de Jake Lee, revelou outra situação em que o stalker teria mandado um presente para sua casa. “Teve uma vez em que recebi uma mensagem de um cara falando 'Você mudou de endereço? Eu comprei um cachorrinho, mandei entregar a você, e voltou porque falaram que você não mora lá'. Misericórdia! Será que esse cara já soube um endereço meu ou está alucinando? E ele falava 'Você é o amor da minha vida'. Acho que acompanhava meus stories e achava que eu estava falando com ele”, finalizou a atriz.

