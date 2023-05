Filho de Pyong Lee e Sammy encanta ao aparecer enorme com 3 anos: ‘Pyonguinho’

Jake Lee, filho do ex-BBB Pyong Lee com a influenciadora Sammy aparece fofíssimo em novos cliques

Nesta sexta-feira, 19, a internet foi pega de surpresa com a fofura do pequeno Jake Lee (3), filho do mágico e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Pyong Lee, e da influenciadora digital, Sammy. No clique compartilhado pela mamãe babona, o bebê aparece enorme, chocando a todos em como ele cresceu desde que nasceu, enquanto o pai estava no confinamento do reality show.

Através do perfil oficial do neném no Instagram, Jake e Sammy aparecem juntos fazendo o símbolo da paz, enquanto o pequeno ostenta um sorriso de orelha a orelha, mostrando seus dentinhos, usando uma blusa de gola alta, com seus cabelinhos lisos. Os seguidores ficaram chocados com o tamanho do menino, além da incrível semelhança com o pai.

“Não troco por nada”, escreveu a mamãe coruja. “Coreaninho brasileiro mais lindinho do mundo”, exaltou uma usuária. “Que coisa mais fofa modeus. E a mamãe é tão linda”, exclamou uma terceira pessoa. “Coisa linda, tá crescendo tão rápido”, se impressionou um outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jake (@jake.com)



Na última quinta-feira, 18, Pyong compartilhou um clique do filho usando uma roupa de homem-aranha para celebrar os três anos e três meses do pequeno. “Pegou o óculos do papai”, brincou o mágico. “Pyonguinho”, comentou uma pessoa, chocada com a semelhança de Jake e o pai.