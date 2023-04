Sammy desabafa sobre casar novamente depois de separação de Pyong Lee

Atriz Sammy fala sobre desejo de se casar novamente e como foi um dos motivos de sua mudança na forma de se vestir

Nesta quinta-feira, 27, a atriz Sammy (24), usou suas redes sociais para revelar que quer casar novamente. A artista se separou há um tempo do influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil, Pyong Lee. De acordo com ela, em uma conversa com seus seguidores, o desejo é uma das razões por trás da mudança na forma de se vestir. Sammy e Pyong são papais de Jake, de apenas três anos de idade.

“Por que não usa mais roupas que marcam?”, perguntou um dos muitos seguidores da influenciadora digital. “Como explicar isso sem ser cancelada? Você não pode exigir algo que não faz. Eu sonho em me casar, já orei e sei que Deus já está preparando, mas sei que preciso fazer minha parte”, começou Sammy.

“Não que seja pecado, mas não preciso mais validar que sou bonita e faço as pessoas se sentirem atraídas por mim pelo meu corpo, por como eu me visto ou pela minha aparência física. Não preciso mais dessa autovalidação ou validação externa porque encontrei minha identidade em Cristo. Então, não quero mais usar”, afirmou a atriz.

“Quando eu falei que não posso exigir aquilo que você não faz, é tipo assim: 'Deus, eu quero um homem tenha que um ótimo relacionamento com os pais dele, que seja melhor amigo de Jesus, que se vista de um jeito elegante, seja um gentleman, goste de comer saudável e fazer exercício físico e medite'. Nada contra os xavosos, mas você tá na maior energia masculina... você tem que ser a pessoa ideal para a pessoa que quer, independentemente de qual jeito seja”, finalizou a mamãe de Jake.

Pyong e Sammy se separaram em fevereiro de 2022, pouquíssimos dias após o aniversário do filho. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake. Obrigada por torcerem pela nossa felicidade. Amo cada um de vocês", começou escrevendo Sammy Lee nos Stories de seu Instagram.

Em seguida, ela agradeceu ao ex-marido pela dedicação com o herdeiro. "Amo você também, Pyong. A cada dia você se torna um pai mais responsável e dedicado. Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações", concluiu.