Samara Felippo fala sobre críticas ao seu visual sensual

Atriz Samara Felippo precisa rebater críticas que recebeu por conta de suas poses sensuais

A atriz Samara Felippo (44) não deixa a idade afetar e continua vivendo uma vida para lá de sensual, principalmente em seus visuais. Então, a famosa usou suas redes sociais para rebater os internautas que criticam o seu modo de se vestir.

“E os julgamentos por parte das mulheres conservadoras não param. O choro é livre e meus peitos também”, disse a atriz, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. E Samara não parou por aí! Depois, ela fez questão de compartilhar um vídeo pendurando roupa no varal.

“Quero perguntar aqui para as mulheres conservadoras que me julgam, se elas estão vendo que estou lavando roupa, pendurando calcinha de criança, separando briga de criança e que acabei de fazer janta para as crianças ou só veem as minhas roupas de quenga? Como boa mãe solo que sou, estou ocupadíssima”, disse.

“Quando posei grávida pelada, ninguém falou nada. Estava grávida, pelada e ninguém falava nada. 'Que lindo'. Agora se eu posso pelada e sem barriga de grávida sou o quê? Quenga e puta. Queria entender isso”, relembrou a atriz, de quando foi grávida de duas meninas.