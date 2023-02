Samara Felippo aproveita selfie para fazer reflexão sobre descobertas

Atriz Samara Felippo usa redes sociais para falar de processos de descoberta e crítica palavra 'quarentona'

Nesta sexta-feira, 3, a atriz Samara Felippo (44) aproveitou suas redes sociais para fazer uma série de reflexões! Ao publicar uma selfie, a artista decidiu falar um pouco sobre os processos de descoberta de sua vida, e criticou a palavra “quarentona”.

“Atriz, vagabunda, mãe, produtora e quarentona passando na sua timeline”, escreveu a artista, na legenda de uma publicação que fez em seu perfil oficial no Twitter. Algum tempo depois, ela falou um pouco sobre o termo que usou, e disse que ele é usado para depreciar as mulheres.

Atriz vagabunda mãe produtora e quarentona passando na sua timeline!!! pic.twitter.com/YwDn1TzMfa — Samara Felippo (@Samara_Felippo) February 3, 2023

“Oi, mulheres! Eu ia começar sarcasticamente assim: 'Oi, trintonas, quarentonas... cadê minhas cinquentonas?'. Mas cheguei à conclusão que não vale a pena dar luz a isso, não faz sentido, nem de brincadeira mais. Então é o começo é: 'Oi, mulheres incríveis!”, começou a famosa.

“Quem é essa gente que julga a gente? Quem são eles pra nos colocarem em caixas, rótulos, regras? Quem são esses que minam nossa autoestima, nos fazendo acreditar que não somos boas o suficiente, por mais que nos esforcemos? Boas mães, gostosas, competentes profissionalmente, fortes fisicamente e emocionalmente, inteligentes, empreendedoras, boas administradoras da nossa casa, dos nossos negócios. Quem são?”, continuou Samara.

“Eles têm mesmo esse poder? De nos fazer acreditar que não somos capazes? De fazer com que a gente se odeie? Fazer com que a gente se ache ridícula? Fazer com que achemos que o caminho é competir entre nós? Nos fazem acreditar que nosso envelhecimento precisa caber na aprovação deles! Que nossas escolhas e desejos precisam se adequar a eles! Quem são eles?”, escreveu.

“Você não precisa ser igual a mim. Você não precisa vestir a roupa que visto, ir a lugares que vou ou se comportar como eu gosto de me comportar. Não sou nada comportada, inclusive. E demorei a descobrir isso. Eu tenho me libertado e me descoberto a cada dia mais e não sou menos mãe por estar nessas fotos, essa é parte de mim, aos 44 anos, e ela vai viver intensamente. Hoje não tenho nada menos do que mereço. Eu mereço as minhas conquistas, mereço coisas boas que surgem na minha vida, eu mereço as pessoas incríveis que me rodeiam e tiro do meu caminho aquilo que me tole, me oprime, que me machuca e me deprime. Eu mereço ser amada por mim e por quem queira me amar”, finalizou, em seu perfil oficial no Instagram.