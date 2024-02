Saiba quem é o jogador do Corinthians que estava com jovem que morreu

Na noite da última terça-feira, 30, jovem de 19 anos morreu após encontro com jogador do Corinthians; entenda o que aconteceu e saiba quem é o atleta

Na noite da última terça-feira, 30, a jovem de 19 anos Livia Gabriele morreu após um encontro com o jogador do Corinthians Dimas Cândido, em São Paulo. Saiba quem é o jogador que estava com Livia Andrade e entenda o que aconteceu.

Natural de João Pessoa, em Paraíba, Dimas Cândido de Oliveira Filho tem 18 anos e joga pelo Corinthians como sub-20 desde 2023. O atleta, que faz parte do Coimbra Sports, de Minas Gerais, foi contratado pelo time paulistano em abril por empréstimo.

Dimas Cândido compartilha a paixão pelo futebol nas redes sociais e costuma publicar diversos cliques durante partidas ou treinos. A última publicação do jogador é uma selfie em uma piscina de noite, compartilhada em 20 de janeiro. "Seja forte e corajoso", destaca ele no perfil do Instagram.

Leia também: Davi do BBB 24 ganha música após viralizar: 'Calma, calabreso'

De acordo com informações do portal G1, Livia Gabriele estava no apartamento de Dimas Cândido antes de ser levada ao pronto-socorro de Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atleta teria chamado o Samu após a jovem passar mal durante relação sexual. Livia Gabriele sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias, teve sangramento na região íntima e não resistiu. O atestado de óbito informou que a morte ocorreu em decorrência de uma ruptura na região genital da jovem.