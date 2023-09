Saiba quanto Ana Castela gastou em carro para presentear o primo

Ana Castela preparou surpresa para um de seus primos e o presenteou com uma caminhonete

A cantora sertaneja Ana Castela (19) emocionou os fãs e seguidores ao mostrar a surpresa que preparou para Luiz Gustavo Castela, seu primo. Nesta terça-feira, 5, a boiadeira contou que presentou o parente com uma caminhonete, carro que ele sonhava em possuir.

Com a repercussão do presente, muitos ficaram curiosos em descobrir o valor do automóvel escolhido por Ana Castela . A picape é avaliada em mais de R$ 100 mil, e, dependendo do modelo, cor e acessórios, pode chegar a custar cerca de R$ 213 mil.

"Hoje é um dia muito especial, comprei um presente pro meu primo de aniversário, um carro pra ele, ele merece", disse a cantora. "Conhecendo meu primo eu posso falar isso, porque ele é um relaxado, se ele bater o carro vou dar um soco na cara dele."

Após entregar o presente para seu primo, que estava completando 22 anos, a cantora mostrou que decidiu dar uma volta no carro ao lado da família. Os registros foram compartilhados em seu perfil do Instagram, e a atitude gerou muitos elogios dos fãs e amigos à artista.

"Gracinha", escreveu o cantor Gustavo Mioto, namorado de Ana Castela. "O fruto não cai longe do pé não é à toa! Parabéns pela atitude e prosperar quem te apoia e sim gesto de gratidão!", completou um internauta. "Me tornei uma admiradora sua", escreveu outra fã.

Luiz Gustavo, primo da cantora, também deixou sua mensagem em agradecimento. "Ana, nem tenho palavras para falar o tanto que eu fiquei feliz. Você sabe que eu te amo! Você pode contar comigo para tudo. Que Deus te proteja sempre, você merece o mundo."

CONFIRA O VÍDEO DE ANA CASTELA PRESENTEANDO O PRIMO COM CARRO ZERO: