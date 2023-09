Ana Castela comove ao presentear primo com carro dos sonhos: “Ele merece”

Cantora Ana Castela preparou surpresa emocionante para presentear um de seus primos com uma caminhonete; veja o vídeo

Nesta terça-feira, 5, a cantora Ana Castela usou suas redes sociais para compartilhar detalhes de uma surpresa emocionante que preparou para um de seus primos, Luiz Gustavo Castela. A sertaneja presenteou o familiar com o carro de seus sonhos, uma caminhonete, e emocionou seus seguidores ao mostrar esse momento especial.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, Ana narrou todos os detalhes até a entrega do veículo. Deitada na cama e sem maquiagem, a boiadeira deixou o glamour de lado e explicou a decisão de comprar o carro: “Hoje é um dia muito especial, comprei um presente pro meu primo de aniversário, um carro pra ele, ele merece”, iniciou.

Ana, inclusive, mandou um recado sincero para o primo durante o vídeo: “Conhecendo meu primo eu posso falar isso, porque ele é um relaxado, se ele bater o carro vou dar um soco na cara dele”, a famosa brincou e em seguida, se levantou para ir até a loja buscar o carro novinho em folha, que ainda estava sem placa.

Depois de pegar o veículo zerado, Ana e sua família levaram o carro até a fazenda e cantaram parabéns de surpresa para o primo, que se emocionou com a cena. Assim que viu o presentão, Luiz colocou a mão na cabeça e correu para abraçar a cantora, realizado com o gesto: “Te amo. Rapaz, eu fiquei feliz demais”, ele declarou.

Ao fundo na gravação, a boiadeira deixou um de seus hits tocando, a canção ‘Tô voltando’. Vale destacar que, apesar de ter apenas 19 anos, a cantora conquistou o sucesso nacional com canções como 'Boiadeira' e 'Pipoco'. Na vida pessoal, Ana também está realizada em seu relacionamento com o cantor sertanejo Gustavo Mioto, com quem assumiu o namoro em junho deste ano, após muitos rumores.

