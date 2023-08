Desafinou, excluiu e imitou? Saiba as críticas que Ana Castela recebeu após o Criança Esperança

Ana Castela fez apresentação no Criança Esperança na última segunda-feira, 7

Ana Castela (19) foi um dos destaques da noite de apresentações do Criança Esperança, exibido na noite da última segunda-feira, 7. No entanto, a sertaneja foi alvo de diversas críticas na web, em que internautas a acusaram de desafinar na hora de cantar, além de excluir e imitar outras cantoras.

Em seu Instagram, Ana Castela respondeu às críticas quanto a sua voz, que, para alguns internautas, teria saído desafinada e anasalada. "Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal."

Parte dos comentários negativos tiveram relação justamente com o cavalo que a cantora usou durante a apresentação. A estrutura gigante e prateada era bastante similar ao cavalo gigante que Beyoncé tem usado para divulgar seu último álbum, Renaissance, que rendeu sua turnê mundial.

"Ana Castela no cavalo da Beyoncé é o mais perto da renaissance tour que chegaremos", escreveu um. "'Ai mas a Beyoncé'... Se for pra defender a Ana Castela comparando com a Beyoncé nem começa porque vai perder tempo. Não tem comparação", ironizou outra.

Outros ainda comentaram sobre o fato de Ana Castela ter cantado seu primeiro sucesso, a música Pipoco, sem a presença da cantora Melody. A adolescente foi a responsável por impulsionar a canção nas redes sociais, porém, João Gomes foi quem dividiu a apresentação com a boiadeira.

"Gente a Melody é uma adolescente com um público incrível, como assim o Criança Esperança não convidou ela? Como assim a Castela não fez o convite? A base da música começou com a voz da lenda e ela não tava lá ao vivo pra cantar, ela merece e a Castela não é grata", lamentou um internauta.

Alguns internautas saíram em defesa da cantora, como a atriz Marina Ruy Barbosa. "Eu vi pessoalmente, ao vivo, e ela arrasou. Na hora que foram tirar ela do cavalo, ela ainda tropeçou (porque era difícil de sair!) e, mesmo assim, continuou com todo seu brilho e talento."

