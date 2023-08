Por que show de Ana Castela no Criança Esperança gerou criticas? Entenda

Apresentação de Ana Castela Criança Esperança dividiu opiniões e causou a maior confusão nas redes sociais

Um dos destaques da última edição do Criança Esperança, a cantora Ana Castela (19) se tornou alvo de críticas nas redes sociais. A situação provocou um pedido de desculpas da sertaneja, que chegou a chorar em postagem no seu Instagram.

"Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa", disse.

Entre as críticas, muitas pessoas apontaram que Ana teria desafinado em alguns trechos de sua apresentação, além de ter cantado com a voz mais anasalada. Outros apontaram que ela teria imitado a cantora Beyoncé, ao levar um cavalo gigante prateado parecido com o da diva pop para o evento.

"Só de estar lá foi muito legal, muito bonito. Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, depois, do nada, você pega e canta com o Chitãozinho e Xororó... É muita loucura!", completou Ana, que acabou derramando lágrimas.

Outras pessoas detonaram a artista por ela ter excluído Melody de sua apresentação. Isso porque a funkeira foi uma das responsáveis por impulcionar o hit Pipoco nas plataformas digitais. No entanto, durante o Criança Esperança, quem cantou os versos da loira foi o forrozeiro João Gomes.

"Gente a Melody é uma adolescente com um público incrível, como assim o criança esperança não convidou ela? Como assim a Castela não fez o convite? Genteee!!! A base da Música começou com a voz da Lenda e ela não tava lá ao vivo pra cantar, ela merece e a Castela não é grata", lamentou uma pessoa no Twitter.

Apesar dos comentários negativos, algumas pessoas sairam em defesa de Ana Castela. A atriz Marina Ruy Barbosa, que estava presente no evento, fez questão demonstrar apoio à sertaneja. Ela contou que viu de perto o esforço da artista e ela não merecia receber tantas críticas dos internautas.

"Eu vi pessoalmente, ao vivo, e ela arrasou. Na hora que foram tirar ela do cavalo, ela ainda tropeçou (porque era difícil de sair!) e, mesmo assim, continuou com todo seu brilho e talento. Ana, eu sou fã! Foi lindo te ver ontem arrasar no palco", escreveu.

Só faltou a Melody! Ana Castela performando o mega hit "Pipoco" no #CriançaEsperança.pic.twitter.com/oW5T4rhUOQ — PAN (@forumpandlr) August 8, 2023