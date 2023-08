Gustavo Mioto defende Ana Castela após cantora ser detonada por show no Criança Esperança

Cantor sertanejo Gustavo Mioto sai em defesa de namorada, Ana Castela, depois de internautas criticarem apresentação no Criança Esperança

Nesta última segunda-feira, 7, a cantora Ana Castela se apresentou durante o Criança Esperança, da Globo. Porém, o show da artista sofreu duras críticas nas redes sociais, fazendo com que seu namorado, o cantor sertanejo Gustavo Mioto saísse em defesa da amada, exaltando sua performance no programa.

“Eu teria caído, teria nem cantado… ela estreando no Criança Esperança, na Globo, ao vivo… dançou, cantou e tava linda… tem coisa que não tem como… é ela né. Não tem muito o que falar…”, escreveu o artista, em seu perfil oficial no Twitter.

Alguns internautas começaram a criticar Ana Castela por acharem que a cantora não teria se saído bem no programa. Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a artista abriu seu coração sobre o show. “Ai gente, minha voz ficou muito feia, eu tava muito nervosa”, comentou, com lágrimas em seus olhos.

Durante sua apresentação, Ana apareceu em cima de um unicórnio prateado. “Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa”, desabafou a artistas, após as críticas que recebeu.

Ana Castela fica emocionada com sua apresentação durante o 'Criança Esperança'

Ana Castela falou sobre a emoção de estar ao vivo na Globo ao lado de cantores importantes da música brasileira. "Só de estar lá foi muito legal, muito bonito. Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, depois, do nada, você pega e canta com o Chitãozinho e Xororó... É muita loucura!", comentou chorando. "Eu não consegui chorar lá e eu tô chorando aqui agora. Bicho, cê tá doido. Que loucura que foi. Eu vi a Xuxa, eu vi a Eliana", falou muito emocionada com a oportunidade e reconhecimento alcançado.