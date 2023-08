Saiba quais celebridades fazem aniversário em agosto; confira lista

De Bruna Marquezine a Madonna, diversas celebridades completam mais um ano de vida em agosto

Com a chegada do mês de agosto, muitas celebridades se preparam para completar mais um ano de vida. Nomes como Bruna Marquezine, Tata Werneck e até mesmo a cantora Madonna celebram uma nova volta ao redor do sol. Confira a seguir famosos que fazem aniversário neste mês.

O mês de agosto já começa com a cantora e atriz Gaby Amarantos completando mais um ano de vida. Nascida no dia 1º, ela completa 45 anos em 2023. Três dias depois, em 4 de agosto, a atriz Bruna Marquezine celebra a data. Neste ano, ela fará 28 anos.

Poucos dias depois, em 7 de agosto, o cantor Caetano Veloso também celebra a data especial. Em 2023, ele completa 81 anos. No dia 10 do mesmo mês, o ator Fábio Assunção completa mais um ano de vida. Neste ano, ele fará 52 anos.

Leia também: Rayanne Morais e Victor Pecoraro contam os planos para o casamento em agosto

A humorista e apresentadora Tata Werneck é mais um dos nomes que faz aniversário no mês. Apenas um dia após Fábio Assunção, em 11 de agosto, ela fará 40 anos. Dez dias depois, em 21 de agosto, o ator Carmo Dalla Vechia completará 52 anos.

Mais próximo do fim do mês, o ator Rodrigo Santoro completará 48 anos no dia 22, e, no dia seguinte, Gloria Pires fará 60 anos. No dia 26, o DJ e produtor musical Alok completará 27 anos e a atriz Alessandra Negrini fará 53 anos três dias depois, em 29 de agosto.

No mundo das celebridades internacionais, a cantora Demi Lovato fará 31 anos em 20 de agosto, a atriz e ex-modelo Charlize Theron completará 48 anos no próximo dia 7 e Madonna, a eterna rainha do pop, fará 65 anos em 16 de agosto.

CONFIRA FOTO DE GABY AMARANTOS, ANIVERSARIANTE DE HOJE: