Saiba de onde vem a fortuna e os patrimônios de Camila Loures

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes, a influenciadora de sucesso Camila Loures já comprou ao menos oito mansões

A influenciadora Camila Loures surpreendeu os seguidores na última quinta-feira, 08, ao compartilhar nas redes sociais sua nova conquista: uma mansão em Alphaville, área nobre de São Paulo, avaliada em R$ 28 milhões. Celebrando a novidade, a mineira abriu as portas de sua residência e mostrou alguns detalhes do local aos fãs.

O novo imóvel luxuoso, no entanto, não é o único patrimônio da famosa de 29 anos. Em 10 anos de trabalho na internet, ela já exibiu ao menos a compra de oito mansões. De acordo com informações do Portal LeoDias, grande parte da fortuna de Camila vem de seu canal YouTube, mas não se limita a ele.

Camila Loures ficou conhecida na internet por produzir vídeos diários em seu canal no YouTube, onde conta com mais de 15 milhões de inscritos atualmente. Ela foi eleita como "Melhor da América Latina" em uma premiação feita pelo YouTube Streaming.

Se somado, ela acumula mais de 20 milhões de seguidores em todas as redes sociais.

Amiga de Virginia Fonseca, ela é considerada uma das poucas influenciadoras que conseguiu seguir a evolução da rede , mantendo-se como uma figura pública relevante até os dias de hoje no YouTube, sem precisar necessariamente se dedicar apenas a plataformas novas como TikTok e Instagram.

Em seu canal de vlogs, ela chega a publicar até três vídeos por dia, onde as visualizações chegam a ultrapassar a marca de cinco milhões. Ainda segundo o portal, o sucesso da influenciadora digital vai muito além das redes. Isso porque Camila Loures sempre esteve associada a grandes marcas e campanhas publicitárias, além de possuir seus próprios negócios.

Os pais da famosa atuam como comerciantes e proprietários de concessionárias de automóveis em Belo Horizonte e, por isso, Camila cresceu em um ambiente onde o investimento em imóveis não é novidade.

Assim que obteve seus primeiros faturamentos com o trabalho na internet, Camila Loures decidiu usar seu lucro em investimentos. Entre as propriedades mostradas por ela nas redes sociais, há patrimônios dos pais, como as fazendas.

Que luxo! Camila Loures celebra compra de sua 8ª mansão

A influenciadora digital Camila Loures compartilhou com os seguidores uma nova conquista: a compra de sua nova mansão, patrimônio construído com seu trabalho de anos de internet. Os primeiros registros do imóvel foram compartilhados por ela através das redes sociais.

"Mais um patrimônio, mais uma casa comprada. Sei que a galera fala: 'A Camila e as mansões dela'. Pois é, mais uma para a lista. Estou muito feliz, muito grata a Deus, foi um presente de aniversário de Deus para mim, foi um presentão", declarou a famosa em seu vídeo de apresentação.

De acordo com informações do Portal LeoDias, a mansão, que é sua 8ª, está localizada em Alphaville, região nobre de São Paulo, em um condomínio fechado. A residência de luxo possui 1650 metros de construção, sendo 450 m2 apenas a suíte de Camila Loures.

Ainda segundo o portal, o imóvel luxuoso da influenciadora é composto por seis quartos, piscina, jacuzzi, espaço gourmet, academia e até um cinema que já está sendo finalizado.

