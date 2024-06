Sabrina Sato se declara para Nicolas Prattes no Dia dos Namorados: "Me faz bem"

A apresentadora Sabrina Sato escreveu uma bela declaração para comemorar seu primeiro Dia dos Namorados com Nicolas Prattes

Nesta quarta-feira, 12, Sabrina Sato usou as redes sociais para comemorar seu primeiro Dia dos Namorados ao lado de Nicolas Prattes. Os dois assumiram o relacionamento durante o Desfile das Campeãs do Carnaval em São Paulo, em fevereiro deste ano.

Para celebrar a data especial, a apresentadora compartilhou vários cliques em clima de romance com o ator e se declarou para ele. "Hoje é nosso primeiro Dia dos Namorados e tô aqui pensando em tudo que já vivemos em tão pouco tempo… Das viagens, dos encontros em poucas horas, dos planos que deram certo, dos que não deram também e da forma como encaramos tudo isso", começou.

"Da surpresa que você preparou para me pedir em namoro, com jantar romântico só pra nós dois em uma praia paradisíaca com o pôr do sol na Costa Rica. E eu me perguntando: Ué, mas a gente já não tava namorando? kkkkk. Desde o nosso primeiro encontro eu já senti que a gente estava junto pra valer nessa vida louca. Nós não paramos mais desde as nossas primeiras conversas… E de lá pra cá nós só melhoramos", afirmou.

Sabrina também rasgou elogios ao namorado. "Descobri um grande companheiro que me apoia, que torce junto, que vibra, que conversa, que me entende nos meus pensamos que muitas vezes eu achava que só faziam sentido na minha cabeça kkkkkk. Eu te amo, Nicolas. E tô aqui na sua torcida sempre. Você me faz muito bem e eu espero estar te fazendo tão bem quanto. Porque a nossa história, apesar de já ter passado por um turbilhão de emoções e sentimentos, só tá começando", declarou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Nicolas Prattes se declara para Sabrina Sato

Nesta quarta-feira, 12, Nicolas Prattes encantou os internautas ao se declarar para Sabrina Sato neste Dia dos Namorados. Nas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo que reunia diversos momentos do casal.

"Quando eu me dei conta a gente já estava misturado, igual voadora que é pra ir no peito, mas transcende direto pro coração. Entendo amor como não só o olhar pro outro, mas olhar pra mesma direção. Direção essa que só a gente vê porque só a gente vive. Nós já somos mais que eu e você", iniciou.

"Amo tudo que a gente faz. Amo o abraço que demora e o silêncio que conforta e o beijo suado. Sem sombra de dúvida, o sol é pra quem vive a vida. Tenho a sorte de ser viciado em correr atrás do que eu acredito. E sorte de encontrar quem tem coragem de fazer junto. Um caloroso e comovente, Feliz dia dos Namorados", finalizou o ator. Confira!