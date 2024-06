Nicolas Prattes emociona com declaração para Sabrina Sato: "Somos mais que eu e você"

No Dia dos Namorados, Nicolas Prattes publicou uma declaração apaixonada para Sabrina Sato e deixou os seguidores encantados; confira

Nesta quarta-feira, 12, Nicolas Prattes encantou os internautas ao se declarar para Sabrina Sato neste Dia dos Namorados. Nas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo que reunia diversos momentos do casal.

"Quando eu me dei conta a gente já estava misturado, igual voadora que é pra ir no peito, mas transcende direto pro coração. Entendo amor como não só o olhar pro outro, mas olhar pra mesma direção. Direção essa que só a gente vê porque só a gente vive. Nós já somos mais que eu e você", iniciou o artista em seu perfil oficial no Instagram.

E declarou: "Amo tudo que a gente faz. Amo o abraço que demora e o silêncio que conforta e o beijo suado. Sem sombra de dúvida, o sol é pra quem vive a vida. Tenho a sorte de ser viciado em correr atrás do que eu acredito. E sorte de encontrar quem tem coragem de fazer junto. Um caloroso e comovente, Feliz dia dos Namorados", finalizou o ator.

O texto de Nicolas fez os seguidores se emocionarem. "Eu acho vocês dois o máximo em tudo!", escreveu uma internauta. "Felicidadess para vocês, que vivam cada vez mais intensamente e sigam contagiando com essa energia boa!", desejou outra. "Dois lindos, felicidades", disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Nicolas Prattes será protagonista em 'Mania de Você'

O ator Nicolas Prattes poderá ser visto em breve novamente nas telinhas! Com contrato por obra, o artista foi escalado para compor o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo. As informações são da coluna Play, do site O Globo.

No folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, ele interpretará o personagem Rudá - protagonista da trama. Inicialmente, o papel seria feito por Chay Suede, que agora dará vida a Mavi, vilão da história.

Além de Nicolas Prattes, grandes nomes como Murilo Benício, Adriana Esteves, Agatha Moreira, Gabz e Pablo Morais também fazem parte do elenco de 'Mania de Você'. Ainda sem data oficial de estreia, a nova novela da emissora deve substituir o remake de 'Renascer', exibido atualmente no horário nobre.

Vale lembrar que a última atuação de Nicolas Prattes na Globo foi em 'Fuzuê', que chegou ao fim em março deste ano. Com o término da novela de Gustavo Reiz, o ator encerrou seu contrato fixo com a emissora carioca e passou a assinar apenas por obra.