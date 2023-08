Sabrina Sato é prestigiada pelos irmãos em rara aparição em público

Irmãos de Sabrina Sato marcam presença em evento especial e são flagrados em clique raro juntos; saiba quem são

A apresentadora Sabrina Sato protagonizou um momento especial em família na manhã desta quinta-feira, 17. A famosa participou de um evento corporativo em São Paulo para dar uma palestra sobre sua trajetória profissional e foi prestigiada pelos irmãos, Karina Sato Rahal e Karin Sato Rahal, que acompanharam de perto sua ascensão na carreira.

Sabrina, como sempre, apostou na elegância, mas também exuberância, e surgiu com um vestido justíssimo de gola alta listrado em vermelho e branco, além de um salto alto diferentão na cor lilás para comparecer ao evento. No flagra em família, foi possível notar as diferenças entre os estilos dos irmãos Sato.

Sabrina Sato relembra trajetória na televisão - Foto: Araujo/AgNews

Sabrina Sato aposta em look colorido para evento especial - Foto: Araujo/AgNews

Em uma rara aparição juntos, Karina, que atua como advogada e empresária no ramo artístico apostou em um look mais sóbrio, com vestido e salto alto preto, além de alguns acessórios dourados. Já o irmão caçula, Karin, que também atua em empreendimentos de entretenimento ao lado das irmãs, também surgiu com um look discreto.

Sabrina Sato faz rara aparição ao lado dos irmãos - Foto: Araujo/AgNews

Na ocasião especial, os três talentosos herdeiros dos psicólogos Kika Sato e Omar Rahal iluminaram o cenário ao posarem sorridentes. No clique, foi possível notar não apenas a cumplicidade e os fortes laços familiares, como também, a união notável em âmbito profissional, já que os irmãos atuam juntos no mesmo ramo.

Sabrina Sato reage ao ver flagra da filha triste:

O que aconteceu com Zoe? Além da forte parceria com os irmãos, Sabrina Sato também tem laços intensos na maternidade com a filha Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle. Mas na semana passada, a menina surgiu chorando em um flagra com a mãe e a apresentadora decidiu esclarecer o ocorrido.