Sabrina Petraglia recebe visita do amigo Marcos Pitombo: ''Sempre uma delícia estar com você''

Atriz Sabrina Petraglia compartilha fotos do reencontro com o amigo Marcos Pitombo, com quem trabalhou em diferentes novelas

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 10h04

A atriz Sabrina Petraglia (39) compartilhou com os seguidores na web um encontro especial com um amigo famoso!

No domingo, 03, a artista recebeu a visita do ator Marcos Pitombo (40) em sua casa. Em seu feed no Instagram, a famosa publicou registros ao lado do colega de trabalho.

Em algumas imagens, os dois posaram com a filha de Sabrina, Maya, de um aninho, fruto do casamento com o engenheiro Ramón Velázquez, com quem também tem Gael (2), e Léo, de apenas 2 meses.

Vale lembrar que os dois trabalharam juntos e fizeram par romântico nas novelas Haja Coração (2016) e Salve-se Quem Puder (2020).

"Adoro quando ele vem trabalhar em SP e dá um jeitinho de encontrar a gente. Sempre uma delícia estar com você @marcospitombo", escreveu Sabrina na legenda do post.

Nos comentários, os fãs celebraram a parceria dos dois e pediram por mais trabalhos juntos.

"Sabrinaaaaaa!!! Muito bom rever essa família linda :))))", disse Pitombo. "Aff, como eu amo esses dois! Tô esperando a Globo chamar vocês para repetir casal pela 3° vez", contou uma fã. "Lindosss... Amizade lindaaa... Globo chama eles para ser casal novamente", pediu outra. "Ahhhhhhh que tudo!!!!! Eu amo uma dupla", declarou um terceiro. "Seus lindos, saudades de vocês na telinha", elogiou mais uma.

Sabrina Petraglia faz alerta e revela doença grave na gravidez

Recentemente, Sabrina Petraglia usou as redes sociais para fazer um alerta para as seguidoras. A atriz contou que descobriu colestase quando estava com 35 semanas na terceira gestação. Ela decidiu falar sobre seu diagnóstico após receber a mensagem de uma seguidora que relatou ter perdido o filho por conta da colestase gravídica. "Eu descobri por acaso e eu salvei meu bebê e me salvei a tempo", afirmou ela, que soube do problema durante um exame de rotina, quando começou a ter coceira nos braços e foi alertada pela médica para procurar sua obstetra.

Confira o reencontro de Sabrina Petraglia e Marcos Pitombo: