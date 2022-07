Sabrina Petraglia relata ter descoberto colestase durante a gestação do terceiro filho: "Salvei meu bebê"

A atriz Sabrina Petraglia decidiu alertar as seguidoras sobre o susto que passou na reta final da gestação de Léo

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 15h06

Sabrina Petraglia (39) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1, para fazer um alerta para suas seguidoras que estão grávidas.

A atriz contou que descobriu uma colestase quando estava com 35 semanas de gestação, e devido ao diagnóstico, Léo, seu terceiro filho com Ramón Velázquez, precisou nascer através de uma cesária.

Petraglia decidiu falar sobre seu diagnóstico após receber a mensagem de uma seguidora que relatou ter perdido o filho por conta da colestase gravídica. "Eu descobri por acaso, e eu salvei meu bebê e me salvei a tempo", afirmou ela, explicando que soube do problema durante um exame de rotina, quando começou a ter coceira nos braços e foi alertada pela médica para procurar sua obstetra.

"Hoje tenho um recado muito importante! Compartilho o vídeo contando a minha experiência com a COLESTASE, que tive na gravidez do Léo. Foi um susto, mas tivemos um final feliz por aqui por detectarmos a tempo de controlar e monitorar!", contou.

Sabrina, então, alertou as gestantes. "A nossa saúde e de nossos bebês é o que mais importa e, para que ninguém passe por momentos difíceis, resolvi contar a minha história. Se você está grávida ou está próximo de uma gestante, fique atento."

"Já era para eu ter publicado, mas com a rotina puxada aqui com 3 bebês, não tinha conseguido. De qualquer maneira, antes tarde do que nunca! Divulguem, compartilhem, contem também suas histórias. Saúde é o que mais desejo para todos!", pediu.

Confira o vídeo completo da atriz: