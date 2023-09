Ronaldo Fenômeno é batizado em Igreja Católica e se emociona: "Caminho do bem"

O ex-jogador de futebol Ronaldo foi batizado pelo Padre Fábio de Melo e mostrou as fotos do momento especial

O ex-jogador de futebol Ronaldo, de 46 anos, usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 12, para dividir as fotos de um momento muito especial. O craque foi batizado pelo Padre Fabio de Melo, e fez questão de dividir as fotos com os fãs e falar sobre sua fé.

"Hoje é um dia muito especial. Fui batizado! A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo", celebrou Fenômeno no começo do texto.

"Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus - de um modo novo, mais consciente, mais profundo. Renovo o meu compromisso de seguir o caminho do bem, por livre e espontânea vontade, crendo no amor de Jesus, no amor solidário", acrescentou.

Depois, o ex-atleta fez um agradecimento aos padres e também aos seus padrinhos. "Muito obrigado, Padre Fabio de Melo, igreja de São José, padre Dom Oswaldo e queridos padrinhos Amilcar e Malu", finalizou.

Os seguidores parabenizaram Ronaldo nos comentários. "Que alegria Ronaldo!! Ainda mais amor na sua vida!", desejou a apresentadora Patricia Abravanel. "Deus te abençoe, ídolo!", escreveu o ex-jogador Diego Ribas. "Parabéns, Ronaldo! Deus continue abençoando sua vida e de sua família", falou um seguidor.

Vale lembrar que Ronaldo anunciou sua aposentadoria dos gramados no dia 14 de fevereiro de 2011, aos 34 anos, quando jogava pelo Corinthians. Pelo clube, ele conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos em 2009.

Confira as fotos:

Filho de Ronaldo surpreende ao mostrar antes e depois de treinos pesados

O primogênito do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, Ronald, de 23 anos, deixou os seguidores surpresos ao usar as redes sociais para bater um papo com os fãs e mostrar as mudanças em seu corpo.

Nos stories de seu Instagram, o DJ surgiu treinando e abriu uma caixinha de perguntas. Ele contou que está se cuidando desde o início do ano e fazendo dieta, além de treinar pelo menos seis vezes na semana. "Meu peso máximo deve ter sido 115 quilos. Hoje estou com 92 e atualmente a minha meta na dieta que estou executando é para chegar em 90 quilos. Mas estou me preocupando mais em diminuir o percentual de gordura no meu corpo", explicou ele.