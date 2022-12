Ronaldinho Gaúcho manda recado para Jenna Ortega, de Wandinha

Atriz de Wandinha disse que Ronaldinho Gaúcho é seu jogador de futebol favorito

E o ex-jogador de futebol e craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho (42) continua sendo o rei dos rolês mais aleatórios! Dessa vez, o meio-campista atacante comentou em um vídeo nas redes sociais onde a atriz Jenna Ortega (20) aparece dizendo que ele é seu jogador de futebol favorito durante uma entrevista na CCXP.

“Você é muito gentil! Seria um prazer conhecer você!”, comentou o Bruxo depois que viu a declaração da atriz que ficou mundialmente conhecida por sua interpretação de Wandinha, na série de mesmo nome da Netflix. A famosa também já participou de projetos como "Scream", além da série de grande sucesso da mesma produtora norte-americana "Você", estrelado por Penn Badgley (36) e Victoria Pedretti (27).

O momento inusitado rolou durante uma entrevista que Jenna deu ao lado de Gwendoline Christie para o jornalista Gabriel Avila, enquanto elas participavam da CCXP 2022, que aconteceu no começo do mês de dezembro.

Vale ressaltar que não é a primeira vez que Jenna mostra seu carinho pela cultura brasileira, falando que é fã de Gal Gosta, que morreu no começo de novembro. “Amo Gal Costa. Ela tem um dos álbuns que eu mais gosto”, comentou.

Apenas Jenna Ortega falando que Ronaldinho Gaúcho é seu jogador de futebol favorito de todos os tempos! 🇧🇷✨pic.twitter.com/DwNhe9gUqL — Jenna Ortega Brasil (@jennaortegabra) December 9, 2022

Estrela da série Wandinha, Jenna Ortega desembarca no Brasil

A grande estrela da série mais comentada do momento, Wandinha, Jenna Ortega, esteve no Brasil na última sexta-feira, 2, para participar da CCXP22 - Comic Con Experience - no sábado, 3. A morena esbanjou simpatia, posando para selfies com os fãs brasileiros. Vale lembrar que a série Wandinha é o novo sucesso da Netflix. A série teve mais de 341 milhões de horas assistidas em apenas uma semana. Além disso, recentemente, Jenna teve seu trabalho em Wandinha consagrado com um dos maiores prêmios da televisão, com uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Série ou Musical.