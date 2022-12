Estrela da série Wandinha, Jenna Ortega desembarca no Brasil

Jenna Ortega, a Wandinha, esbanja simpatia ao chegar ao Brasil para participar de evento

A atriz Jenna Ortega (20) já está em solo brasileiro! A estrela da série Wandinha, da Netflix, desembarcou na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 2, e esbanjou simpatia no aeroporto.

A artista foi fotografada posando para selfies com os fãs e exibindo seus sorrisos enquanto circulava pelo local durante a manhã.

Jenna está no país para participar da CCXP22 – Comic Con Experience – neste sábado, 3. Vale lembrar que a série Wandinha é o novo sucesso da Netflix. A série teve mais de 341 milhões de horas assistidas em apenas uma semana.

Jenna Ortega fala sobre a série Wandinha

Com o sucesso da série Wandinha, Jenna Ortega contou que não esperava com tanto interesse do público. “Eu não percebi isso na época, e talvez tenha sido ingênua, porque Tim Burton está ligado a isso, mas eu não percebi que tantas pessoas se importariam com o projeto... Sinto que os nervos estão voltando ainda mais porque não sei se fiz um bom trabalho. Estou em quase todas as cenas. Sinto que ainda estou aprendendo coisas sobre ela todos os dias – fico deitada a noitetoda olhando para o teto tipo: 'eu poderia ter feito isso, por que não fiz isso?'. É uma espécie de pesadelo”, comentou.