Romance de Rafa Kalimann e Bruninho não foi para a frente, diz jornal

Affair de Rafa Kalimann e Bruninho teria chegado ao fim após os dois ficarem juntos em festas

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 11h33

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann continua solteira. De acordo com o Jornal Extra, o romance dela com o jogador de vôlei Bruninho não engatou. Os dois viveram um affair e foram flagrados aos beijos em algumas festas, mas o romance não foi para a frente.

A publicação revelou que eles decidiram não continuar com o romance e a distância teria sido um dos motivos. Isso porque ele vive em São Paulo e ela mora no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Rafa Kalimann chegou a confirmar que ficou com Bruninho, mas disse que eles não deram um rótulo para o que estavam vivendo. A ex-BBB também já viveu um rápido affair com o ator João Vicente de Castro há pouco tempo.

Rafa Kalimann revela medo inusitado

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) surpreendeu o público e o apresentador Marcos Mion (43) ao contar sobre uma fobia que tem. Amodelo revelou que tem medo de música eletrônica.

"Rafa, você sabe que aqui no programa, quando você vai colocar as mãos na caixa, você tem que usar um fone com música alta", brincou ele. "É só não ter música eletrônica", rebateu ela.

"Como uma pessoa desenvolve medo de música eletrônica?", questionou Mion. "Eu não sei o que rolou. Eu faço terapia para tentar entender [o motivo desse sentimento]", disse ela. "Se estou em um restaurante, e está tocando eletrônica no fundo, eu falo: 'Oi, tudo bem? A gente pode trocar? Toca um sertanejo, um pagode", explicou ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!