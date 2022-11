Rodrigo Sant'anna e Thalita Carauta rompem amizade de mais de 20 anos

O que aconteceu? Atores Rodrigo Sant'anna e Thalita Carauta já não se falam mais e nem se seguem nas redes sociais

O que rolou? A relação de Rodrigo Sant'anna (41) e Thalita Carauta (40), que rendeu muitas risadas para os fãs, acabou chegando ao fim.

Os artistas, que eram amigos antes mesmo de se tornarem famosos, quando ainda iniciavam suas carreiras, romperam a amizade de mais de 20 anos e atualmente já não se falam mais, segundo informações do jornal Extra.

Ainda de acordo com o site, o rompimento da parceria pessoal e profissional surpreendeu amigos próximos e ninguém sabe o motivo do fim da amizade. Os dois, inclusive, também deixaram de se seguir no Instagram e não foram mais vistos juntos.

Vale lembrar que Rodrigo e Thalita fizeram muito sucesso com a dupla Valéria e Janete, no programa humorístico da TV Globo, Zorra Total, há 10 anos. Os personagens tiveram papel importante para alavancar a carreira dos famosos na época.

Thalita Carauta é um dos destaques da primeira novela original do Globoplay, Todas as Flores, interpretando a ex-atriz pornô Mauritânia Carvalho.

