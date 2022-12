Rodrigo Mussi desabafa sobre sua relação conturbada com o irmão, Diogo: “Não tem mais conversa”

O ex-BBB Rodrigo Mussi revelou em entrevista detalhes de seu novo affair e ainda abriu o jogo sobre sua relação com o irmão

Nesta sexta-feira, 30, durante uma entrevista ao Gshow, o ex-BBB Rodrigo Mussi (37) abriu o jogo e desabafou sobre sua vida pessoal, inclusive, contou como está a sua relação com o irmão, Diogo Mussi. Nos últimos meses, os dois deram o que falar na web ao serem protagonistas de algumas desavenças em família.

O ex-brother revelou que após todas as intrigas, ele tentou manter contato com Diogo, porém o mesmo rejeitou reatar a relação com o irmão. "Eu não tenho relação [com os irmãos]. O mais novo, eu ainda falo com ele, a gente conversa. O do meio a gente não tem mais conversa e prefiro seguir sem contato. É uma escolha nossa e minha agora", desabafou ele.

Na sequência, Mussi foi questionado sobre o trauma que viveu em março deste ano após sofrer um acidente automobilístico na marginal Pinheiros, em São Paulo. "Tenho enterrado esse acidente dia a dia. Com a virada do ano quero deixar isso para trás. Parti do princípio que queria lutar, que não ia desistir e passei a lutar fortemente para chegar aqui hoje. Ainda estou assimilando como uma segunda chance, um renascimento. Ainda tento entender o motivo disso ter acontecido. Em oração, pergunto o porquê, mas até agora não entendi", contou.

O influenciador, sem dar muitos detalhes, também revelou como anda sua vida amorosa. Ele afirmou que está conhecendo uma pessoa muito especial, mas, por hora, não assumiu nenhum compromisso sério. "Acho que [a pessoa] está me encantando bastante, mas eu estou solteiro", declarou.

Ex-BBB Rodrigo Mussi revela nome de seu podcast, e irmão dispara: ''Eu criei''

Recentemente, o ex-BBB Rodrigo Mussi anunciou uma novidade que deixou os admiradores do influenciador extremamente satisfeitos. É que agora, o ex-brother tem um podcast para chamar de seu!

Mussi usou os Stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 13, para dar alguns spoilers do programa e anunciou o nome do podcast em fotos publicadas: Café com Mussi.

Porém, após divulgar a notícia na web, Diogo Mussi, alfinetou o irmão com uma indireta bem direta, citando o nome do ex-brother: "Café com Mussi. Um nome que eu criei e sugeri a você, Rodrigo, para ser o nome do podcast para fazermos juntos. Mas, e o medo de eu aparecer mais que você, né?", escreveu ele na legenda da imagem.