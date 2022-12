Bruna Louise conta sobre ficada com Rodrigo Mussi: "saí com o peito inflado"

Comediante Bruna Louise contou episódio com Rodrigo Mussi durante show de stand-up

A comediante Bruna Louise contou sobre a ficada com o ex-BBB Rodrigo Mussi durante um show de stand-up.

Ela contou que estava rodeada de amigos gays em uma das noites de festa e por isso ainda não tinha ficado com ninguém. Ela, então, viu o ex-BBB."A minha primeira presa, que eu avistei de longe, foi Rodrigo Mussi", contou.

"Obrigada, eu mereço. Ele é aquele BBB lindo, que sofreu um acidente esse ano. E mesmo depois do acidente, ele continua lindo. Cês tão entendendo que ele acidentou a cara e continua bonito", brincou a narradora de 'Brincando com Fogo' na Netflix.

"Cheguei no Mussi e falei 'eu não beijei ninguém, quer ser o primeiro?' esperando um 'haha, prefiro outro acidente'. Gente, não é que ele beijou de boa? Eu saí logo de perto com medo de que ele se arrependesse, mas saí com uma confiança, com o peito inflado assim. Sabe quando você ganha o 13º que você tá confiante que a vida é boa?", contou. O próprio Mussi comentou a publicação com emojis de risada.

Ela ainda contou que beijou outros famosos, mas não os conhecia e no dia seguinte os via nas "páginas de fofoca". Ela ainda relembrou que levou um fora do Fiuk.

Confira o vídeo de Bruna Louise: