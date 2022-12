Bruna Louise diz que tomou fora de Fiuk e faz piada com cigarro

Comediante Bruna Louise disse que foi rejeitada por Fiuk, que está novamente solteiro

A comediante Bruna Louise (38) levou na esportiva o fora que teria levado do cantor Fiuk, que estaria novamente solteiro. Os dois participam do evento 'Farofa da Gkay' em Fortaleza, no Ceará.

Com a cobertura rolando ao vivo no Multishow, Bruna contou que Fiuk teria fugido dela. "Eu levei dois foras. Um, quando estreou a Farofa, e depois eu levei um fora do Fiuk. Não consigo levar isso para casa", disse a narradora de 'Brincando com Fogo' da Netflix.

"Quero lançar esse desafio. Vou chegar e tacar fogo no meu cabelo e vou falar para o Fiuk que eu sou um cigarro, para ver se ele me coloca na boca dele", brincou relacionando o hábito de fumar excessivo demonstrado pelo filho de Fábio Jr. no Big Brother 2021.

Após Fiuk ser flagrado sozinho na piscina da festa, que é um evento conhecido por ter muita pegação, o influenciador que estava com ele afirmou que ele havia terminado o relacionamento.

"Passando para soltar em primeira mão que Fiuk está solteiro.", disse o comediante Álvaro Xaro.

Veja momento em que Bruna Louise fala de Fiuk: