Na Farofa da GKay, influenciador diz que Fiuk está solteiro

Aproveitando a Farofa da GKay no Ceará, influencer Álvaro Xaro revela que Fiuk terminou o relacionamento com a influenciadora Thaisa Carvalho

O cantor Fiuk (32) está solteiro! Os rumores sobre o fim do relacionamento com a influenciadora Thaisa Carvalho começaram após o ator viajar sozinho para o Ceará.

O ex-BBB está em Fortaleza para curtir o Farofa da GKay, festa de aniversário de Géssica Kayane (30). Os internautas começaram a especular sobre o término após mais de um ano em um relacionamento, e na terça-feira, 06, o influenciador Álvaro Xaro (24) confirmou que Fiuk está na pista.

Ao publicar um clique em que o filho de Fábio Jr. (69) aparece só de bermuda na piscina do hotel do evento, Álvaro escreveu: "Passando para soltar em primeira mão que Fiuk está solteiro."

Até então, Fiuk nem Thaisa se pronunciaram sobre o suposto rompimento. No Instagram, Fiuk mantém as fotos com a influenciadora e a última declaração pública do ator foi no final do mês de outubro, no aniversário dela.

Vale lembrar que Fiuk e Thaisa Carvalho assumiram o namoro em setembro de 2021.

Confira o post de Álvaro sobre Fiuk:

Fiuk brinca ao ver separação de Adriano Imperador

O ator e cantor Fiuk surpreendeu ao fazer um comentário sobre a possível separação do ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Recentemente, o Jornal Extra revelou que Adriano se separou de Micaela Mesquita apenas 24 dias após o casamento no civil. O assunto repercutiu nas redes sociais e Fiuk comentou sobre isso.

Em um post no Instagram, ele comparou Adriano Imperador com seu pai, Fábio Jr. “Bateu o recorde do meu pai”, disse ele.

