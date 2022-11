Irmão de Rodrigo Mussi desabafa sobre sua relação com ex-BBB

Advogado Diogo Mussi que ajudou na recuperação do ex-BBB depois de acidente diz que relação com ele está abalada

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 20h50

O advogado Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi (37), foi perguntado em suas redes sociais nesta terça-feira, 1, sobre sua relação com o irmão, e acabou revelando que nunca mais viu ou falou com o ex-participante do Big Brother Brasil 2022.

“Nunca mais falei ou vi. Eu sempre digo que temos que olhar para as pessoas e situações como são e não como gostaríamos que fossem. Ele nunca foi uma boa pessoa comigo. Que ele fique bem e vivo, mas não quero contato, não!”, escreveu o advogado nos stories do seu perfil oficial do Instagram.

Recentemente, em entrevista ao LinkPodcast, Diogo Mussi disse que se desentendeu com o irmão, ambos estão bloqueados nas redes sociais um do outro, mesmo ele tendo sido quem ajudou Rodrigo na sua recuperação após o grave acidente de carro, em março deste ano.

"Em nenhum momento eu falei Rodrigo, as pessoas que interpretaram, mas tudo bem. Falei sobre ingratidão, ali já pescaram. Ali ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado no WhatsApp, porque a gente tinha discutido. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho, porque no BBB eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou se tinha saldo... desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade", contou o advogado.

Relembre o acidente de Rodrigo Mussi

Rodrigo Mussi, que trabalhava como gerente comercial antes de ingressar no BBB22, sofreu um grave acidente de carro em 31 de março de 2022 após sair de um jogo de futebol em São Paulo. Ele pegou um carro de aplicativo que acabou batendo contra um caminhão após o motorista dormir enquanto dirigia.

Na época do acidente, o ex-brother sofreu uma série de ferimentos, além de um traumatismo craniano, ao ser arremessado do carro, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Rodrigo chegou a ficar internado por cerca de um mês no Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgias na cabeça e pernas antes de ser transferido para uma unidade de reabilitação, responsável por cuidar de suas fisioterapias e tratamento com fonoaudiólogos.